فقدان الشهية.. إليكِ أسبابه أثناء الدورة الشهرية

فقدان الشهية هو عبارة عن انخفاض أو غياب الرغبة في تناول الطعام، وقد يكون ناتجاً عن أسباب جسدية أو أسباب نفسية، تتطلب زيارة الطبيب المختص، لتجنب حدوث مضاعفات صحية، وقد يشعر أيضًا السيدات بفقدان الشهية خلال الدورة الشهرية..

فما الأسباب؟

في هذه السطور، يستعرض "الكونسلتو" أسباب فقدان الشهية أثناء فترة الدورة الشهرية، وذلك وفقًا لما جاء بموقع only my health.

ما أسباب فقدان الشهية خلال الدورة الشهرية؟

يخضع الجسم لتغيرات نفسية خلال الدورة الشهرية، قد تؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض الشهية، وغالباً ما تترافق انقباضات الرحم اللازمة لتساقط بطانة الرحم مع تقلصات وغثيان وحساسية في الجهاز الهضمي، وكلها عوامل تُقلل من الرغبة في تناول الطعام فيما يلي بعض التغيرات الهرمونية التي تؤثر بشكل كبير على الجوع:

1- هرمون الاستروجينقبل الدورة الشهرية، يكون هناك ارتفاع قصير في مستوى السكر في الدم، والإستروجين من المعروف أن هذا الهرمون له تأثيرات مثبطة للشهية، ويبطئ عملية الهضم، ويسهل ارتباط السيروتونين بمستقبلاته، مما قد يحسن المزاج ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وقد تتزامن ذروة هذا الهرمون مع بداية الدورة الشهرية، مما يخلق تأثيرًا مثبطًا للشهية.

2- البروجسترونفي المرحلة الأصفرية في الأسبوع الذي يسبق الدورة الشهرية، يكون هرمون البروجسترون مرتفعًا، مما يزيد من الرغبة في تناول الطعام، وخاصة الكربوهيدرات والحلويات، وبمجرد بدء الدورة الشهرية، ينخفض ​​مستوى البروجسترون بسرعة، وبالتالي، فإن زوال هذا التأثير المحفز للجوع هو سبب رئيسي لانخفاض الرغبة في تناول الطعام.

3- تغيرات السيروتونينينخفض ​​مستوى السيروتونين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالمزاج والشهية، بالتزامن مع هرمون الإستروجين خلال فترة ما قبل الحيض، ولكنه يعود إلى مستواه الطبيعي أثناء الحيض، ويساهم هذا التغير المستمر في الحد من الأكل العاطفي والرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويجعل الشخص يشعر بمزيد من الحياد تجاه الطعام ومختلف النكهات.

مشروبات تخفف من آلام الدورة الشهرية

وفقًا لما أوضحته الدكتورة غادة الصايغ هناك بعض المشروبات التي ينصح بها خلال فترة الدوية الشهرية عند النساء، لتخفيف آلام الورة الشهرية من بينها:

1- القرفة، حيث تساعد على تقليل الشعور بالتقلصات، وتعمل على تنشيط الدورة الدموية.

2- البابونج، لدوره في الشعور بالاسترخاء وتقليل التوتر، أثناء الدورة الشهرية عند النساء.

3- الحلبة والتي تُعد من المشروبات التي تساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية، وتنظم موعدها بشكل عام.

4- الزنجبيل، لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات، التي تخفف ألم البطن والغثيان المصاحب للدورة.

5- النعناع، فهو يحتوي على خصائص مهدئة، تساهن في تقليل التقلصات والتخلص من الانتفاخات والاضطرابات الهضمية بشكل عام