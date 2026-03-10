إيران تعلن فتح مضيق هرمز أمام دول عربية وأجنبية ..تفاصيل

الثلاثاء 10 مارس - آذار 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات

أعلن الحرس الثوري أن أي دولة عربية أو أوروبية تطرد السفير الإسرائيلي والأمريكي من أراضيها ستحظى بصلاحية كاملة وحرية العبور من مضيق هرمز بداية من يوم الغد.

ويُعد مضيق هرمز ممرا حيويا لنقل نحو 20% من نفط العالم.

وأكد مصدر في الحرس الثوري أن "هذا العرض مفتوح لكل الدول التي تثبت ولاءها للقضايا العادلة، بعيدا عن الهيمنة الأمريكية والصهيونية".

في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين.

وترد إيران بشن غارات بالصواريخ والمسيرات على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، كما أعلنت طهران إغلاق الممر البحري أمام حركة السفن.

ونتيجة لذلك، انخفضت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لإمداد النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، انخفاضا حادا.

ويمثل هذا المضيق ما يقارب 20% من شحنات النفط والمنتجات البترولية العالمية، فضلا عن الغاز الطبيعي المسال.

كما أفادت مجموعات تحليل البيانات أن حوالي 10 سفن في مضيق هرمز أو بالقرب منه تعرضت لهجوم منذ أن قامت إيران بإغلاق الممر المائي الاستراتيجي، ردا على الضربات الأمريكية الإسرائيلية