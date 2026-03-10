إيران تعلن فتح مضيق هرمز أمام دول عربية وأجنبية ..تفاصيل 170 قنبلة تهز إيران.. هجوم جوي إسرائيلي ضخم على طهران وأصفهان وشيراز مجلس القيادة اليمني يوجه برفع الجاهزية الأمنية والعسكرية في ضوء التهديدات المحتملة للتصعيد الخطير بالمنطقة مجزرة بطاقات حمراء في نهائي الدوري البرازيلي: 23 طرد بعد شجار عنيف في مواجهة كروزيرو وأتلتيكو مينيرو صاروخ جريزمان يهز شباك ديبورتيفو لاكورونيا ويمنح أتلتيكو التعادل تصريحات نارية: تراجع صلاح يفتح باب البحث عن خليفة جديد في أنفيلد مشروع الملكي في مفترق طرق: بين زيدان الحلم وبوتشيتينو الواقع سفارة اليمن في الرياض تنفي احتجاز جثمان مقيم لأسباب مالية وتؤكد تعامل السعودية مع الواقعة وفق الإجراءات النظامية قوات الجيش بصعدة تُفشل هجومًا لمليشيات الحوثي على مواقعها بجبهة رازح وتجبرها على الفرار توكل كرمان تعلن تأييدها لثورة الشعب لإسقاط نظام الملالي وتدين اعتداءات إيران على دول الخليج
أعلن الحرس الثوري أن أي دولة عربية أو أوروبية تطرد السفير الإسرائيلي والأمريكي من أراضيها ستحظى بصلاحية كاملة وحرية العبور من مضيق هرمز بداية من يوم الغد.
ويُعد مضيق هرمز ممرا حيويا لنقل نحو 20% من نفط العالم.
وأكد مصدر في الحرس الثوري أن "هذا العرض مفتوح لكل الدول التي تثبت ولاءها للقضايا العادلة، بعيدا عن الهيمنة الأمريكية والصهيونية".
في 28 فبراير، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين.
وترد إيران بشن غارات بالصواريخ والمسيرات على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، كما أعلنت طهران إغلاق الممر البحري أمام حركة السفن.
ونتيجة لذلك، انخفضت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لإمداد النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى السوق العالمية، انخفاضا حادا.
ويمثل هذا المضيق ما يقارب 20% من شحنات النفط والمنتجات البترولية العالمية، فضلا عن الغاز الطبيعي المسال.
كما أفادت مجموعات تحليل البيانات أن حوالي 10 سفن في مضيق هرمز أو بالقرب منه تعرضت لهجوم منذ أن قامت إيران بإغلاق الممر المائي الاستراتيجي، ردا على الضربات الأمريكية الإسرائيلية