170 قنبلة تهز إيران.. هجوم جوي إسرائيلي ضخم على طهران وأصفهان وشيراز

الثلاثاء 10 مارس - آذار 2026 الساعة 01 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 252

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الاثنين أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف عشرات المواقع العسكرية الإيرانية خلال سلسلة غارات جوية شنها في طهران وأصفهان وشيراز في وقت سابق من اليوم.

وأفاد جيش الاحتلال أن عشرات الطائرات المقاتلة الإسرائيلية ألقت أكثر من 170 قنبلة على الأهداف، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ووفقًا للجيش الإسرائيلي، شملت الأهداف مقر قيادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران، وموقعًا لإنتاج وتخزين صواريخ أرض-جو، بالإضافة إلى عدة منظومات دفاع جوي في أصفهان، وبنية تحتية عسكرية أخرى في شيراز، الواقعة جنوب إيران.

في المقابل، أعلنت إيران، إسقاط أكثر من 82 طائرة مسيّرة أمريكية إسرائيلية منذ بداية الحرب حتى الآن.

وقال مصدر عسكري إيراني - لوكالة "تسنيم" الإيرانية – إنه جرى أيضا إسقاط أربع مقاتلات من طراز"F-15 " وتدمير رادارات أمريكية وإسرائيلية متقدمة؛ ما أدّى إلى خلق وضع مختلف تماماً على صعيدي "الهجوم والدفاع"، كما تسبب في إرباك العمليات الإسرائيلية والأمريكية وإدخال تغييرات عليها