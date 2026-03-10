مجلس القيادة اليمني يوجه برفع الجاهزية الأمنية والعسكرية في ضوء التهديدات المحتملة للتصعيد الخطير بالمنطقة

الثلاثاء 10 مارس - آذار 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

وقف مجلس القيادة الرئاسي اليمني في اجتماع اليوم الإثنين، أمام التطورات الإقليمية وتداعياتها المحتملة على الشأن اليمني، في ضوء التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.

في هذا السياق جدد المجلس ادانة الجمهورية اليمنية، واستنكارها بأشد العبارات، للهجمات الإيرانية السافرة، والجبانة التي استهدفت سيادة عدد من الدول الشقيقة، بما في ذلك الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف منشأة سكنية في مدينة الخرج بالمملكة العربية السعودية، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين.

واكد مجلس القيادة الرئاسي تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية، والدول الشقيقة، ووقوفها إلى جانب قياداتها وشعوبها في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما جدد الاجتماع تأكيده على ان الدولة اليمنية لن تسمح باستخدام اراضيها منصة لتهديد أمن المنطقة أو الملاحة الدولية وستتعامل بحزم مع أي محاولة لجر البلاد إلى مواجهة تخدم أجندات خارجية.

وشدد الاجتماع على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية، وحماية الجبهة الداخلية، محملا المليشيات الحوثية الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها، المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يهدد أمن واستقرار اليمن، والمنطقة وممراتها المائية.

وعقد مجلس القيادة الرئاسي، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور أعضائه، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وسالم الخنبشي، بينما غاب بعذر عضو المجلس محمود الصبيحي.

كما كرس الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، ورئيس الفريق الاقتصادي، وأعضاء الفريق الوزاري المعني بإعداد البرنامج الحكومي، لمناقشة خطط تنفيذ برنامج عمل الحكومة، واولوياتها للمرحلة المقبلة، على الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والامنية، بما ذلك سبل تعزيز الشراكة مع المجتمعين الإقليمي، والدولي.

واستمع المجلس من رئيس مجلس الوزراء، والفريق الوزاري الى عرض شامل للمصفوفة التنفيذية للبرنامج الحكومي بالتركيز على اولويات تطبيع الأوضاع، وحضور الدولة ومؤسساتها في المحافظات المحررة وتوحيد القرار الامني والعسكري، ودعم أجهزة إنفاذ القانون وتعزيز الأمن والاستقرار.

وتضمنت الاحاطات عرضا لأليات تنفيذ الموازنة العامة وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي والمالي وتنمية الإيرادات، وترشيد الإنفاق وحماية العملة الوطنية والحفاظ على الاستقرار النقدي، وخطط تحسين خدمات الكهرباء والمياه والصحة، والتعليم، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتحويل العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة إلى نموذج إداري، وخدمي للدولة.

وتطرق الاجتماع الى خطط الحكومة فيما يتعلق بالحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي والاصلاح الاداري، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، فضلا عن تحسين كفاءة استيعاب الدعم الدولي والانتقال التدريجي من الإغاثة الطارئة إلى برامج التعافي والتنمية.

واشاد مجلس القيادة الرئاسي بالجهود التي بذلت في إعداد برنامج عمل الحكومة للعام 2026، وإقرار مشروع الموازنة العامة لأول مرة منذ سنوات، باعتبارهما خطوتين مهمتين في مسار استعادة انتظام العمل المؤسسي للدولة.

واكد المجلس دعمه الكامل لجهود الحكومة في الانتقال من مرحلة بناء الخطط إلى مرحلة التنفيذ المنضبط، بحيث يتحول البرنامج الحكومي إلى نتائج ملموسة في حياة المواطنين.

كما شدد الاجتماع على اهمية تمتع البرنامج الحكومي بالمرونة والقدرة على التكيف، والاستجابة للمتغيرات المحلية والإقليمية، بما من شأنه ضمان استمرار تدفق السلع، والخدمات الحيوية، وسلاسل الإمداد وتحصين الاقتصاد الوطني من أي اضطرابات محتملة.

وجدد مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة للأسواق والمخزون السلعي، واتخاذ قرارات استباقية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والمعيشي.

وجدد الاجتماع التعبير عن عظيم الامتنان والتقدير للدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمني وقيادته السياسية، ودورها المحوري في تماسك مؤسسات الدولة، ووفائها بالتزاماتها الحتمية.

واعتبر مجلس القيادة الرئاسي، ان الشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، تمثل ركيزة أساسية لاستقرار اليمن وأمن المنطقة، مؤكدا الحرص على تعظيم الاستفادة من دعمها السخي عبر إدارة اقتصادية رشيدة وبرامج واضحة قابلة للتنفيذ.

وكان المجلس قد استمع الى محضر اجتماعه السابق، ووافق عليه، كما أجرى مراجعة موجزة لمستوى تنفيذ قراراته وتوصياته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.