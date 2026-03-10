مجزرة بطاقات حمراء في نهائي الدوري البرازيلي: 23 طرد بعد شجار عنيف في مواجهة كروزيرو وأتلتيكو مينيرو

الثلاثاء 10 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

شهدت مباراة نهائي بطولة مينيرو بين كروزيرو وأتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي نهاية دراماتيكية وفوضوية، حيث نجح كروزيرو في حسم اللقب بالفوز 1-0، لكن الحدث الأبرز كان شجاراً جماعياً ضخماً في الثواني الأخيرة أدى إلى إشهار 23 بطاقة حمراء مباشرة في تقرير الحكم الرسمي.

سجل كايو جورجي هدف الفوز الوحيد لكروزيرو في الدقيقة الستين، لكن الأجواء توترت بشدة قبل نهاية الوقت بدل الضائع بثوانٍ قليلة. بدأت الشرارة عندما اصطدم جناح كروزيرو، كريستيان، بحارس مرمى أتلتيكو مينيرو، إيفرسون، أثناء محاولة متابعة كرة مرتدة، مما أدى إلى انفجار شجار سريع تحول بسرعة إلى مواجهة جماعية ضخمة شارك فيها أغلب لاعبي الفريقين.

اضطر الحكم ماتيوس كاندانكان إلى إيقاف اللعب لأكثر من عشر دقائق، بينما اضطرت الشرطة العسكرية للتدخل لتأمين أرضية الملعب والسيطرة على الوضع المتفجر بين اللاعبين.

المفاجأة الكبرى لم تكن في الملعب، حيث لم يتم طرد أي لاعب خلال سير المباراة، بل جاءت بعد صدور التقرير الرسمي للمباراة. فقد قرر الحكم إشهار 23 بطاقة حمراء مباشرة ضد جميع اللاعبين الذين شاركوا في الاشتباك، مسجلاً بذلك واحدة من أغرب وأعنف اللحظات في تاريخ الدوري البرازيلي مؤخراً.