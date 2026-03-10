مجلس القيادة اليمني يوجه برفع الجاهزية الأمنية والعسكرية في ضوء التهديدات المحتملة للتصعيد الخطير بالمنطقة مجزرة بطاقات حمراء في نهائي الدوري البرازيلي: 23 طرد بعد شجار عنيف في مواجهة كروزيرو وأتلتيكو مينيرو صاروخ جريزمان يهز شباك ديبورتيفو لاكورونيا ويمنح أتلتيكو التعادل تصريحات نارية: تراجع صلاح يفتح باب البحث عن خليفة جديد في أنفيلد مشروع الملكي في مفترق طرق: بين زيدان الحلم وبوتشيتينو الواقع سفارة اليمن في الرياض تنفي احتجاز جثمان مقيم لأسباب مالية وتؤكد تعامل السعودية مع الواقعة وفق الإجراءات النظامية قوات الجيش بصعدة تُفشل هجومًا لمليشيات الحوثي على مواقعها بجبهة رازح وتجبرها على الفرار توكل كرمان تعلن تأييدها لثورة الشعب لإسقاط نظام الملالي وتدين اعتداءات إيران على دول الخليج صاروخ إيراني جديد على تركيا اشتباكات عنيفة بمحافظة تعز تنتهي بمقتل قيادي بارز في مليشيا الحوثي
شهدت مباراة نهائي بطولة مينيرو بين كروزيرو وأتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي نهاية دراماتيكية وفوضوية، حيث نجح كروزيرو في حسم اللقب بالفوز 1-0، لكن الحدث الأبرز كان شجاراً جماعياً ضخماً في الثواني الأخيرة أدى إلى إشهار 23 بطاقة حمراء مباشرة في تقرير الحكم الرسمي.
سجل كايو جورجي هدف الفوز الوحيد لكروزيرو في الدقيقة الستين، لكن الأجواء توترت بشدة قبل نهاية الوقت بدل الضائع بثوانٍ قليلة. بدأت الشرارة عندما اصطدم جناح كروزيرو، كريستيان، بحارس مرمى أتلتيكو مينيرو، إيفرسون، أثناء محاولة متابعة كرة مرتدة، مما أدى إلى انفجار شجار سريع تحول بسرعة إلى مواجهة جماعية ضخمة شارك فيها أغلب لاعبي الفريقين.
اضطر الحكم ماتيوس كاندانكان إلى إيقاف اللعب لأكثر من عشر دقائق، بينما اضطرت الشرطة العسكرية للتدخل لتأمين أرضية الملعب والسيطرة على الوضع المتفجر بين اللاعبين.
المفاجأة الكبرى لم تكن في الملعب، حيث لم يتم طرد أي لاعب خلال سير المباراة، بل جاءت بعد صدور التقرير الرسمي للمباراة. فقد قرر الحكم إشهار 23 بطاقة حمراء مباشرة ضد جميع اللاعبين الذين شاركوا في الاشتباك، مسجلاً بذلك واحدة من أغرب وأعنف اللحظات في تاريخ الدوري البرازيلي مؤخراً.