صاروخ جريزمان يهز شباك ديبورتيفو لاكورونيا ويمنح أتلتيكو التعادل

الثلاثاء 10 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 271

في إطار سلسلة "مدفع الإفطار" التي تستعرض أهدافاً أيقونية، نعود اليوم لتسليط الضوء على هدف نجم أتلتيكو مدريد، أنطوان جريزمان، الذي دوى في شباك ديبورتيفو لاكورونيا ضمن منافسات الدوري الإسباني.

لطالما كانت الأهداف الساحرة محفورة في ذاكرة جماهير كرة القدم، وتحمل قصصاً مثيرة من خلف الكواليس، وهذا الهدف لجريزمان ليس استثناءً.

النجم الفرنسي، مهاجم أتلتيكو مدريد، أطلق تسديدة نارية قوية، وصفها البعض بـ "الصاروخية"، اخترقت مرمى ديبورتيفو لاكورونيا.

هذا الهدف الحاسم نجح في إدراك التعادل لفريقه في تلك المواجهة الهامة، متغلباً على محاولات حارس الفريق الخصم للتصدي للكرة التي كانت سريعة وقوية للغاية.