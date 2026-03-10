مجلس القيادة اليمني يوجه برفع الجاهزية الأمنية والعسكرية في ضوء التهديدات المحتملة للتصعيد الخطير بالمنطقة مجزرة بطاقات حمراء في نهائي الدوري البرازيلي: 23 طرد بعد شجار عنيف في مواجهة كروزيرو وأتلتيكو مينيرو صاروخ جريزمان يهز شباك ديبورتيفو لاكورونيا ويمنح أتلتيكو التعادل تصريحات نارية: تراجع صلاح يفتح باب البحث عن خليفة جديد في أنفيلد مشروع الملكي في مفترق طرق: بين زيدان الحلم وبوتشيتينو الواقع سفارة اليمن في الرياض تنفي احتجاز جثمان مقيم لأسباب مالية وتؤكد تعامل السعودية مع الواقعة وفق الإجراءات النظامية قوات الجيش بصعدة تُفشل هجومًا لمليشيات الحوثي على مواقعها بجبهة رازح وتجبرها على الفرار توكل كرمان تعلن تأييدها لثورة الشعب لإسقاط نظام الملالي وتدين اعتداءات إيران على دول الخليج صاروخ إيراني جديد على تركيا اشتباكات عنيفة بمحافظة تعز تنتهي بمقتل قيادي بارز في مليشيا الحوثي
في إطار سلسلة "مدفع الإفطار" التي تستعرض أهدافاً أيقونية، نعود اليوم لتسليط الضوء على هدف نجم أتلتيكو مدريد، أنطوان جريزمان، الذي دوى في شباك ديبورتيفو لاكورونيا ضمن منافسات الدوري الإسباني.
لطالما كانت الأهداف الساحرة محفورة في ذاكرة جماهير كرة القدم، وتحمل قصصاً مثيرة من خلف الكواليس، وهذا الهدف لجريزمان ليس استثناءً.
النجم الفرنسي، مهاجم أتلتيكو مدريد، أطلق تسديدة نارية قوية، وصفها البعض بـ "الصاروخية"، اخترقت مرمى ديبورتيفو لاكورونيا.
هذا الهدف الحاسم نجح في إدراك التعادل لفريقه في تلك المواجهة الهامة، متغلباً على محاولات حارس الفريق الخصم للتصدي للكرة التي كانت سريعة وقوية للغاية.