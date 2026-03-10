تصريحات نارية: تراجع صلاح يفتح باب البحث عن خليفة جديد في أنفيلد

الثلاثاء 10 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

أطلق أسطورة ليفربول السابق، ديتمار هامان، تصريحات نارية مفادها أن "أفضل أيام" النجم المصري محمد صلاح قد ولّت، مشيراً إلى تراجع كبير في مستوى الفرعون المصري هذا الموسم مقارنة بالفترات السابقة.

تأتي تصريحات هامان، التي نقلتها شبكة "جول"، في ظل تراجع ملحوظ في أرقام صلاح، حيث سجل 5 أهداف فقط في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي حتى الآن. وأوضح هامان أن مشكلة صلاح لم تكن فقط في الأهداف والتمريرات الحاسمة، بل في قدرته على خلق مساحات لزملائه، وهو ما افتقده الفريق مؤخراً.

وأشار هامان إلى أن صلاح يواجه صعوبة واضحة في التسجيل من اللعب المفتوح منذ فترة عيد الميلاد الماضي، مؤكداً أن هذا الوضع لن يتغير جذرياً. وأضاف: "قد يسجل هدفاً من حين لآخر، لكنه بالتأكيد لم يعد يتمتع بالتأثير الذي كان يتمتع به على ليفربول". ورغم أمله في أن يقدم صلاح أداءً جيداً في المباريات المتبقية لضمان المراكز الأوروبية، إلا أنه يرى أن ذروة مستواه قد مضت.

وعلى صعيد المستقبل، قدم هامان توصية جريئة بشأن خليفة صلاح المحتمل في الريدز، مرشحاً مايكل أوليس ليكون "الخيار الأمثل". وبرر هامان اختياره بأن أوليس يلعب على الجناح الأيمن ويميل إلى التحرك نحو العمق، مما يجعله مناسباً لأسلوب اللعب. واعترف هامان بأن بايرن ميونخ (في إشارة واضحة إلى نادٍ آخر يضم أوليس) سيكون متردداً في بيعه، خاصة إذا لم يكن هناك شرط جزائي في عقده.

وفي سياق متصل، أبدى هامان خيبة أمله من تعثر الفريق مؤخراً، معتبراً أن ضمان إنهاء الموسم في المراكز الخمسة الأولى هو الهدف الواقعي الوحيد حالياً، مشيراً إلى أن نتيجة التعادل المحبطة أمام ولفرهامبتون كانت مؤشراً سلبياً كبيراً.