مشروع الملكي في مفترق طرق: بين زيدان الحلم وبوتشيتينو الواقع

الثلاثاء 10 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 71

تتصاعد التكهنات داخل أروقة نادي ريال مدريد بشأن مستقبل الجهاز الفني للموسم المقبل، حيث بدأت الإدارة الملكية تدرس بجدية خيارات بديلة لخلافة ألفارو أربيلوا في حال لم يتم تثبيته في منصبه. ورغم أن أربيلوا تولى المسؤولية خلفاً لتشابي ألونسو في يناير الماضي، إلا أن التقارير الصحفية تشير إلى أن النادي لا يرى فيه حلاً طويل الأمد، مما يضع بقاءه مرهوناً بتحقيق "معجزة" كالفوز بدوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لمصادر شبكة "ESPN" العالمية، يدرس ريال مدريد بالفعل أسماء مرشحة لقيادة المشروع الرياضي الجديد، ويبرز من بينها اسم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، الذي يحظى بتقدير كبير لدى الرئيس فلورنتينو بيريز. وفي حال رحيل أربيلوا، قد يعرض عليه النادي منصباً آخر، ربما العودة إلى تدريب فريق الرديف "كاستيا".

يأتي اسم بوتشيتينو وسط فترة من عدم الاستقرار الفني في مسيرته، حيث ارتبط أيضاً بإمكانية العودة إلى توتنهام هوتسبير الذي يمر بموسم صعب. يمتلك بوتشيتينو تاريخاً حافلاً، أبرزها قيادة توتنهام إلى نهائي دوري الأبطال 2019، كما سبق له تدريب النجم كيليان مبابي في باريس سان جيرمان، محققاً معه ثلاثة ألقاب محلية.

إلى جانب بوتشيتينو، تضمنت القائمة التي تداولتها وسائل الإعلام الإسبانية أسماء لامعة أخرى مثل يورجن كلوب، أوناي إيمري، وماسيمليانو أليجري. ومع ذلك، تظل عودة زين الدين زيدان هي "الأمنية الكبرى" لفلورنتينو بيريز، رغم تداول أنباء تشير إلى موافقة زيدان المبدئية على تولي تدريب المنتخب الفرنسي بعد المونديال.