صاروخ جريزمان يهز شباك ديبورتيفو لاكورونيا ويمنح أتلتيكو التعادل تصريحات نارية: تراجع صلاح يفتح باب البحث عن خليفة جديد في أنفيلد مشروع الملكي في مفترق طرق: بين زيدان الحلم وبوتشيتينو الواقع سفارة اليمن في الرياض تنفي احتجاز جثمان مقيم لأسباب مالية وتؤكد تعامل السعودية مع الواقعة وفق الإجراءات النظامية قوات الجيش بصعدة تُفشل هجومًا لمليشيات الحوثي على مواقعها بجبهة رازح وتجبرها على الفرار توكل كرمان تعلن تأييدها لثورة الشعب لإسقاط نظام الملالي وتدين اعتداءات إيران على دول الخليج صاروخ إيراني جديد على تركيا اشتباكات عنيفة بمحافظة تعز تنتهي بمقتل قيادي بارز في مليشيا الحوثي رئيس الوزراء يثمّن جهود اللجنة الدولية في متابعة ملف المختطفين والأسرى حزب الإصلاح يحذر: اعتداءات إيران تهدد أمن الخليج واستقرار المنطقة واستهداف منشآت الطاقة العربية خروج خطير عن قواعد السيادة
تتصاعد التكهنات داخل أروقة نادي ريال مدريد بشأن مستقبل الجهاز الفني للموسم المقبل، حيث بدأت الإدارة الملكية تدرس بجدية خيارات بديلة لخلافة ألفارو أربيلوا في حال لم يتم تثبيته في منصبه. ورغم أن أربيلوا تولى المسؤولية خلفاً لتشابي ألونسو في يناير الماضي، إلا أن التقارير الصحفية تشير إلى أن النادي لا يرى فيه حلاً طويل الأمد، مما يضع بقاءه مرهوناً بتحقيق "معجزة" كالفوز بدوري أبطال أوروبا.
ووفقاً لمصادر شبكة "ESPN" العالمية، يدرس ريال مدريد بالفعل أسماء مرشحة لقيادة المشروع الرياضي الجديد، ويبرز من بينها اسم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، الذي يحظى بتقدير كبير لدى الرئيس فلورنتينو بيريز. وفي حال رحيل أربيلوا، قد يعرض عليه النادي منصباً آخر، ربما العودة إلى تدريب فريق الرديف "كاستيا".
يأتي اسم بوتشيتينو وسط فترة من عدم الاستقرار الفني في مسيرته، حيث ارتبط أيضاً بإمكانية العودة إلى توتنهام هوتسبير الذي يمر بموسم صعب. يمتلك بوتشيتينو تاريخاً حافلاً، أبرزها قيادة توتنهام إلى نهائي دوري الأبطال 2019، كما سبق له تدريب النجم كيليان مبابي في باريس سان جيرمان، محققاً معه ثلاثة ألقاب محلية.
إلى جانب بوتشيتينو، تضمنت القائمة التي تداولتها وسائل الإعلام الإسبانية أسماء لامعة أخرى مثل يورجن كلوب، أوناي إيمري، وماسيمليانو أليجري. ومع ذلك، تظل عودة زين الدين زيدان هي "الأمنية الكبرى" لفلورنتينو بيريز، رغم تداول أنباء تشير إلى موافقة زيدان المبدئية على تولي تدريب المنتخب الفرنسي بعد المونديال.