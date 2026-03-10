صاروخ جريزمان يهز شباك ديبورتيفو لاكورونيا ويمنح أتلتيكو التعادل تصريحات نارية: تراجع صلاح يفتح باب البحث عن خليفة جديد في أنفيلد مشروع الملكي في مفترق طرق: بين زيدان الحلم وبوتشيتينو الواقع سفارة اليمن في الرياض تنفي احتجاز جثمان مقيم لأسباب مالية وتؤكد تعامل السعودية مع الواقعة وفق الإجراءات النظامية قوات الجيش بصعدة تُفشل هجومًا لمليشيات الحوثي على مواقعها بجبهة رازح وتجبرها على الفرار توكل كرمان تعلن تأييدها لثورة الشعب لإسقاط نظام الملالي وتدين اعتداءات إيران على دول الخليج صاروخ إيراني جديد على تركيا اشتباكات عنيفة بمحافظة تعز تنتهي بمقتل قيادي بارز في مليشيا الحوثي رئيس الوزراء يثمّن جهود اللجنة الدولية في متابعة ملف المختطفين والأسرى حزب الإصلاح يحذر: اعتداءات إيران تهدد أمن الخليج واستقرار المنطقة واستهداف منشآت الطاقة العربية خروج خطير عن قواعد السيادة
نفت سفارة الجمهورية اليمنية في السعودية تقارير متداولة على مواقع إخبارية ومنصات تواصل اجتماعي تحدثت عن احتجاز جثمان مقيم يمني في الرياض لأسباب مالية أو بسبب عدم تجديد إقامته.
وقالت السفارة في بيان لها " إن ما تم تداوله بشأن احتجاز جثمان المقيم اليمني جميل محمد صبر "غير صحيح على الإطلاق"، مشيرة إلى أن بعض المعلومات المتداولة استندت إلى بيانات غير دقيقة.
وأضاف البيان أن الجهات المختصة في السعودية باشرت التعامل مع الحادثة فور تلقي البلاغ وفق الإجراءات النظامية المتبعة، حيث انتقلت فرق الدفاع المدني إلى موقع الواقعة وعثرت على المتوفى داخل دورة مياه.
وأوضحت السفارة أن الإجراءات الجارية حالياً تتعلق بانتظار صدور وكالة رسمية من أسرة المتوفى لتخويل شخص بمتابعة إجراءات الدفن، وهو إجراء نظامي معمول به في مثل هذه الحالات، إضافة إلى استكمال الإجراءات الأمنية المتعلقة بالتشريح وتحديد أسباب الوفاة.
وأشادت السفارة بالتعاون الذي تبديه الجهات المختصة في السعودية في التعامل مع القضية، مؤكدة أن القسم القنصلي يتابع الحادثة ويجري اتصالات مستمرة مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات تمهيداً لإتمام ترتيبات الدفن وفق الأنظمة المتبعة.