قوات الجيش بصعدة تُفشل هجومًا لمليشيات الحوثي على مواقعها بجبهة رازح وتجبرها على الفرار

الثلاثاء 10 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 134

أفشلت قوات الجيش، اليوم الإثنين، هجوماً لمليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، على مواقعها في جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمال اليمن.

مصادر عسكرية قالت للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت هجوماً على مواقع الجيش في جبل الأزهور ومنطقة الحنكة، مستخدمةً تغطية نارية كثيفة بالمدفعية والأسلحة المتوسطة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير والقناصة، في محاولة فاشلة لتحقيق اختراق ميداني".

وأضافت "أن أبطال لواء الواجب الأول أفشلوا الهجوم، وكبّدوا المليشيا الإرهابية خسائر في الأرواح والعتاد، مما دفع من تبقى من عناصرها على الفرار من ساحة المواجهة".