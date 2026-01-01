سفارة اليمن في الرياض تنفي احتجاز جثمان مقيم لأسباب مالية والسعودية تعاملت مع الحادث وفق الإجراءات النظامية قوات الجيش بصعدة تُفشل هجومًا لمليشيات الحوثي على مواقعها بجبهة رازح وتجبرها على الفرار توكل كرمان تعلن تأييدها لثورة الشعب لإسقاط نظام الملالي وتدين اعتداءات إيران على دول الخليج صاروخ إيراني جديد على تركيا اشتباكات عنيفة بمحافظة تعز تنتهي بمقتل قيادي بارز في مليشيا الحوثي رئيس الوزراء يثمّن جهود اللجنة الدولية في متابعة ملف المختطفين والأسرى حزب الإصلاح يحذر: اعتداءات إيران تهدد أمن الخليج واستقرار المنطقة واستهداف منشآت الطاقة العربية خروج خطير عن قواعد السيادة سفارة اليمن بالرياض تؤكد حادثة وفاة شاب يمني مقيم بالمملكة وتصحح بعض المعلومات السعودية تحذر إيران من تداعيات استمرار هجماتها غير المبررة وتؤكد احتفاظها بحق الرد ''بيان'' أحمد الشرع يدين إيران ويدعم نزع سلاح حزب الله
أفشلت قوات الجيش، اليوم الإثنين، هجوماً لمليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، على مواقعها في جبهة رازح بمحافظة صعدة، شمال اليمن.
مصادر عسكرية قالت للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت هجوماً على مواقع الجيش في جبل الأزهور ومنطقة الحنكة، مستخدمةً تغطية نارية كثيفة بالمدفعية والأسلحة المتوسطة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير والقناصة، في محاولة فاشلة لتحقيق اختراق ميداني".
وأضافت "أن أبطال لواء الواجب الأول أفشلوا الهجوم، وكبّدوا المليشيا الإرهابية خسائر في الأرواح والعتاد، مما دفع من تبقى من عناصرها على الفرار من ساحة المواجهة".