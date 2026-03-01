توكل كرمان تعلن تأييدها لثورة الشعب لإسقاط نظام الملالي وتدين اعتداءات إيران على دول الخليج

الثلاثاء 10 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 121

أعلنت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان تأييدها لما وصفته بثورة الشعب الإيراني لإسقاط نظام الحكم في طهران، مؤكدة دعمها للمعارضة الإيرانية في مساعيها لبناء دولة حرة وديمقراطية.

وقالت كرمان في منشور على منصة فيسبوك إنها تؤيد "نضال الشعب الإيراني ومقاومته لإسقاط نظام الملالي"، مشيرة إلى أن الإيرانيين يستحقون الحرية والديمقراطية وإنهاء ما وصفته بالحكم الكهنوتي الاستبدادي.

وفي الوقت ذاته، أعربت كرمان عن معارضتها للهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، معتبرة أن هذه الحرب لا تهدف إلى إقامة نظام ديمقراطي بديل بقدر ما قد تؤدي إلى تدمير مقدرات الشعب الإيراني وفرض ترتيبات سياسية تخدم مصالح قوى خارجية.

وأضافت، في رسالة قالت إنها وجهتها إلى المعارضة الإيرانية رداً على دعوة للمشاركة في مؤتمر لها، أنها ترفض الحرب رغم دعمها لتطلعات الشعب الإيراني، مشيرة إلى أن كثيراً من "أحرار العالم" يرفضون هذه الحرب.

كما أدانت الهجمات الإيرانية على دول الخليج، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لسيادة تلك الدول وتهديداً لاستقرار المنطقة.

وأكدت كرمان أن موقفها يقوم على رفض الحرب في المنطقة، مع الاستمرار في دعم الشعب الإيراني ومعارضته لتحقيق الحرية والديمقراطية.