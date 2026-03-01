سفارة اليمن في الرياض تنفي احتجاز جثمان مقيم لأسباب مالية والسعودية تعاملت مع الحادث وفق الإجراءات النظامية قوات الجيش بصعدة تُفشل هجومًا لمليشيات الحوثي على مواقعها بجبهة رازح وتجبرها على الفرار توكل كرمان تعلن تأييدها لثورة الشعب لإسقاط نظام الملالي وتدين اعتداءات إيران على دول الخليج صاروخ إيراني جديد على تركيا اشتباكات عنيفة بمحافظة تعز تنتهي بمقتل قيادي بارز في مليشيا الحوثي رئيس الوزراء يثمّن جهود اللجنة الدولية في متابعة ملف المختطفين والأسرى حزب الإصلاح يحذر: اعتداءات إيران تهدد أمن الخليج واستقرار المنطقة واستهداف منشآت الطاقة العربية خروج خطير عن قواعد السيادة سفارة اليمن بالرياض تؤكد حادثة وفاة شاب يمني مقيم بالمملكة وتصحح بعض المعلومات السعودية تحذر إيران من تداعيات استمرار هجماتها غير المبررة وتؤكد احتفاظها بحق الرد ''بيان'' أحمد الشرع يدين إيران ويدعم نزع سلاح حزب الله
أعلنت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان تأييدها لما وصفته بثورة الشعب الإيراني لإسقاط نظام الحكم في طهران، مؤكدة دعمها للمعارضة الإيرانية في مساعيها لبناء دولة حرة وديمقراطية.
وقالت كرمان في منشور على منصة فيسبوك إنها تؤيد "نضال الشعب الإيراني ومقاومته لإسقاط نظام الملالي"، مشيرة إلى أن الإيرانيين يستحقون الحرية والديمقراطية وإنهاء ما وصفته بالحكم الكهنوتي الاستبدادي.
وفي الوقت ذاته، أعربت كرمان عن معارضتها للهجمات العسكرية التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، معتبرة أن هذه الحرب لا تهدف إلى إقامة نظام ديمقراطي بديل بقدر ما قد تؤدي إلى تدمير مقدرات الشعب الإيراني وفرض ترتيبات سياسية تخدم مصالح قوى خارجية.
وأضافت، في رسالة قالت إنها وجهتها إلى المعارضة الإيرانية رداً على دعوة للمشاركة في مؤتمر لها، أنها ترفض الحرب رغم دعمها لتطلعات الشعب الإيراني، مشيرة إلى أن كثيراً من "أحرار العالم" يرفضون هذه الحرب.
كما أدانت الهجمات الإيرانية على دول الخليج، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لسيادة تلك الدول وتهديداً لاستقرار المنطقة.
وأكدت كرمان أن موقفها يقوم على رفض الحرب في المنطقة، مع الاستمرار في دعم الشعب الإيراني ومعارضته لتحقيق الحرية والديمقراطية.