صاروخ إيراني جديد على تركيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الاطلسي (ناتو) تمكنت من إسقاط صاروخ باليستي أطلق من إيران بعد أن دخل المجال الجوي في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن بعض شظايا الصاروخ سقطت في حقول خالية بمدينة غازي عنتاب ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

واكدت اتخاذ جميع الخطوات اللازمة "بحزم ودون تردد ضد أي تهديد يستهدف أراضينا ومجالنا الجوي.

وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها تركيا اعتراض هجوم ايراني على أراضيها منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران نهاية نوفمبر الفائت.