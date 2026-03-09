سفارة اليمن في الرياض تنفي احتجاز جثمان مقيم لأسباب مالية والسعودية تعاملت مع الحادث وفق الإجراءات النظامية قوات الجيش بصعدة تُفشل هجومًا لمليشيات الحوثي على مواقعها بجبهة رازح وتجبرها على الفرار توكل كرمان تعلن تأييدها لثورة الشعب لإسقاط نظام الملالي وتدين اعتداءات إيران على دول الخليج صاروخ إيراني جديد على تركيا اشتباكات عنيفة بمحافظة تعز تنتهي بمقتل قيادي بارز في مليشيا الحوثي رئيس الوزراء يثمّن جهود اللجنة الدولية في متابعة ملف المختطفين والأسرى حزب الإصلاح يحذر: اعتداءات إيران تهدد أمن الخليج واستقرار المنطقة واستهداف منشآت الطاقة العربية خروج خطير عن قواعد السيادة سفارة اليمن بالرياض تؤكد حادثة وفاة شاب يمني مقيم بالمملكة وتصحح بعض المعلومات السعودية تحذر إيران من تداعيات استمرار هجماتها غير المبررة وتؤكد احتفاظها بحق الرد ''بيان'' أحمد الشرع يدين إيران ويدعم نزع سلاح حزب الله
أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الاطلسي (ناتو) تمكنت من إسقاط صاروخ باليستي أطلق من إيران بعد أن دخل المجال الجوي في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا.
وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، أن بعض شظايا الصاروخ سقطت في حقول خالية بمدينة غازي عنتاب ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو خسائر بشرية.
واكدت اتخاذ جميع الخطوات اللازمة "بحزم ودون تردد ضد أي تهديد يستهدف أراضينا ومجالنا الجوي.
وهذه المرة الثانية التي تعلن فيها تركيا اعتراض هجوم ايراني على أراضيها منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران نهاية نوفمبر الفائت.