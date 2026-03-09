اشتباكات عنيفة بمحافظة تعز تنتهي بمقتل قيادي بارز في مليشيا الحوثي

الإثنين 09 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

لقي قيادي حوثي مصرعه، بنيران الجيش الوطني خلال مواجهات اندلعت مساء أمس في الجبهة الغربية لمدينة تعز.

وقال مصدر عسكري في محور تعز لوكالة سبأ أن القيادي الحوثي عدنان حسين السبيتي، قُتل أثناء اشتباكات مع قوات الجيش في الجبهة الغربية للمدينة.

مؤكداً أن قوات الجيش تواصل التصدي لمحاولات المليشيات الحوثية التسلل إلى مواقعها، وتتعامل بحزم مع مختلف التحركات العدائية في جبهات القتال.