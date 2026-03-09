سفارة اليمن في الرياض تنفي احتجاز جثمان مقيم لأسباب مالية والسعودية تعاملت مع الحادث وفق الإجراءات النظامية قوات الجيش بصعدة تُفشل هجومًا لمليشيات الحوثي على مواقعها بجبهة رازح وتجبرها على الفرار توكل كرمان تعلن تأييدها لثورة الشعب لإسقاط نظام الملالي وتدين اعتداءات إيران على دول الخليج صاروخ إيراني جديد على تركيا اشتباكات عنيفة بمحافظة تعز تنتهي بمقتل قيادي بارز في مليشيا الحوثي رئيس الوزراء يثمّن جهود اللجنة الدولية في متابعة ملف المختطفين والأسرى حزب الإصلاح يحذر: اعتداءات إيران تهدد أمن الخليج واستقرار المنطقة واستهداف منشآت الطاقة العربية خروج خطير عن قواعد السيادة سفارة اليمن بالرياض تؤكد حادثة وفاة شاب يمني مقيم بالمملكة وتصحح بعض المعلومات السعودية تحذر إيران من تداعيات استمرار هجماتها غير المبررة وتؤكد احتفاظها بحق الرد ''بيان'' أحمد الشرع يدين إيران ويدعم نزع سلاح حزب الله
لقي قيادي حوثي مصرعه، بنيران الجيش الوطني خلال مواجهات اندلعت مساء أمس في الجبهة الغربية لمدينة تعز.
وقال مصدر عسكري في محور تعز لوكالة سبأ أن القيادي الحوثي عدنان حسين السبيتي، قُتل أثناء اشتباكات مع قوات الجيش في الجبهة الغربية للمدينة.
مؤكداً أن قوات الجيش تواصل التصدي لمحاولات المليشيات الحوثية التسلل إلى مواقعها، وتتعامل بحزم مع مختلف التحركات العدائية في جبهات القتال.