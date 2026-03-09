رئيس الوزراء يثمّن جهود اللجنة الدولية في متابعة ملف المختطفين والأسرى

الإثنين 09 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

جدد رئيس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني حرص الحكومة على دعم كل الجهود الإنسانية التي تسهم في إنجاح عملية تبادل الأسرى والتخفيف من معاناة الأسر اليمنية.

وثمن الزنداني، خلال استقباله رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، كريستين شيبولا، الدور الإنساني المميز الذي تقوم به اللجنة وجهودها في لإنجاح تنفيذ اتفاقية تبادل الأسرى.

وناقشا جوانب التعاون والتنسيق بين الحكومة واللجنة، إضافة الى مستجدات ملف الأسرى والمختطفين، والجهود الإنسانية المبذولة لدفع عملية تنفيذ اتفاقية التبادل، في إطار المساعي الرامية إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية وتعزيز إجراءات بناء الثقة.

واطلع دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية، من رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الجهود التي بذلتها البعثة خلال الفترة الماضية في متابعة ملف تبادل الأسرى، بما في ذلك التحركات التي جرت عقب اتفاق مسقط، والجهود التي تُبذل حالياً في العاصمة الأردنية عمّان لاستكمال الترتيبات المتعلقة بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين الأطراف.

مؤكدة أن الاتصالات واللقاءات التي عقدت في هذا الإطار أظهرت التزاماً من مختلف الأطراف بالمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق، واستمرار اللجنة في أداء دورها الإنساني لتسهيل هذه العملية وفقاً لولايتها الإنسانية.

وأشار رئيس الوزراء، الى اهمية تعزيز الخطوات الإنسانية التي يمكن أن تسهم في بناء الثقة وتخفيف الأعباء الإنسانية الناجمة عن استمرار النزاع.. مجدداً دعم الحكومة لدور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتقديرها للجهود التي تبذلها بعثتها في اليمن في مختلف المجالات الإنسانية.