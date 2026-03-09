سفارة اليمن بالرياض تؤكد حادثة وفاة شاب يمني مقيم بالمملكة وتصحح بعض المعلومات

الإثنين 09 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

أصدرت سفارة اليمن في الرياض، يوم الأحد، بيانا توضيحيًا- إطلع عليه محرر مأرب برس- حول وفاة مقيم يمني، قيل أنه انتحر بسبب حملة تنمر تعرض لها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاء في البيان: ''تابعت سفارة الجمهورية اليمنية في الرياض ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة حول حادثة وفاة المقيم اليمني/ جميل محمد صبر في مدينة الرياض، وما رافقها من تفسيرات وتحليلات لا تستند إلى معلومات صحيحة''.

وفي تثبيت أولي لصحة رواية انتحار الشاب جميل صبر، دون الإشارة إلى الأسباب الدوافع؛ أكدت السفارة اليمنية أن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية باشرت التعامل مع الحادث فور تلقي البلاغ وفق الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث انتقلت فرق الدفاع المدني إلى موقع الواقعة وتم العثور على الفقيد متوفى داخل دورة المياه.

كما أكدت السفارة أن ما تم تداوله بشأن احتجاز الجثمان لأسباب مالية أو نتيجة عدم تجديد الإقامة أو لأي أسباب أخرى هو أمر غير صحيح على الإطلاق.

وأوضحت أن الإجراءات الجارية حالياً تتمثل في انتظار صدور وكالة رسمية من أسرة الفقيد تُخوّل من يتولى متابعة إجراءات الدفن، وهو إجراء نظامي وقانوني معمول به في مثل هذه الحالات، إضافة إلى استكمال الإجراءات الأمنية المتعلقة بالتشريح وتأكيد أسباب الوفاة، وفق البيان.

وثمنت السفارة في هذا السياق مستوى التعاون والتسهيلات التي تبديها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بما يعكس حرصها الدائم على التعامل الإنساني والمسؤول مع مثل هذه الظروف.

واشارت الى أن القسم القنصلي في السفارة يتابع الموضوع باهتمام بالغ، وهو على تواصل مستمر مع الجهات المعنية في المملكة لاستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيداً لإنهاء ترتيبات الدفن وفق الأنظمة المتبعة في المملكة.