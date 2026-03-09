السعودية تحذر إيران من تداعيات استمرار هجماتها غير المبررة وتؤكد احتفاظها بحق الرد ''بيان'' أحمد الشرع يدين إيران ويدعم نزع سلاح حزب الله اليمن تدين بشدة الهجوم الإيراني على منشأة مدنية في السعودية وسقوط عدد من الضحايا الحكومة تقر التدوير الوظيفي لجميع المسؤولين والموظفين في المنافذ البرية والبحرية رئيس الوزراء في عدن يبحث مع الصليب الأحمر تسريع تبادل الأسرى وتخفيف المعاناة الإنسانية غاز خفي يقتل 21 ألف أمريكي القهوة في رمضان- خبيرة تغذية: تضر هذا العضو عند تناولها بعد الإفطار مكسرات رمضان- 3 أنواع مفيدة في علاج الإمساك لماذا تؤلمك ركبتاك عند صعود الدرج؟.. طبيب يوضح الأسباب قتلى وإصابات في إسرائيل بعد هجوم صاروخي إيراني وتل أبيب توسّع غاراتها على طهران
جددت السعودية، اليوم الاثنين، إدانتها القاطعة للاعتداءات الإيرانية ضد المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، مؤكدة أن استمرار الهجمات الإيرانية يعني مزيداً من التصعيد.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان، احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل حماية أمنها وسيادتها وسلامة المواطنين والمقيمين، وردع العدوان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما ذكرت الخارجية أن مهاجمة الأعيان المدنية والمطارات والمنشآت النفطية لا تدل إلا على الإصرار على تهديد الأمن والاستقرار والانتهاك السافر للمواثيق الدولية والقانون الدولي.
وتابعت "فيما يتعلق بدعوة رئيس الجمهورية الإيرانية التي أوضح فيها أنه ليس لديهم خطط للاعتداء على دول الجوار وأنه تم اتخاذ قرار بذلك من قبل مجلس القيادة، فإن المملكة تؤكد أن الجانب الإيراني لم يطبق تلك الدعوة على أرض الواقع، سواء خلال إلقاء الرئيس الإيراني لكلمته أو بعدها واستمر في اعتداءاته مستنداً لحجج واهية لا تستند لأي حقيقة، بما فيها مزاعم سبق وأوضحت المملكة عدم صحتها وهي المتعلقة بإنطلاق طائرات مقاتلة وطائرات تزود بالوقود من المملكة للمشاركة بالحرب، بينما الواقع أن تلك الطائرات تقوم بدوريات جوية لمراقبة وحماية أجواء المملكة ودول مجلس التعاون من الصواريخ والمسيرات الإيرانية".
وختم البيان بالقول "أكدت السعودية على أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني مزيداً من التصعيد وسيكون لذلك أثر بالغ على العلاقات حالياً ومستقبلاً، ونؤكد على أن ما تقوم به إيران حالياً تجاه دولنا لا يغلب الحكمة والمصلحة في تجنب توسيع دائرة التصعيد الذي ستكون هي الخاسر الأكبر فيه".