اليمن تدين بشدة الهجوم الإيراني على منشأة مدنية في السعودية وسقوط عدد من الضحايا

أدانت الجمهورية اليمنية، واستنكرت بشدة، الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف منشأة سكنية في مدينة الخرج بالمملكة العربية السعودية، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين، في اعتداء سافر يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

واكدت الجمهورية اليمنية، تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، والدول الشقيقة، ووقوفها إلى جانب قياداتها وشعوبها في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

واشارت الى إن استهداف الأعيان المدنية والمناطق السكنية يعكس مجدداً الطبيعة العدوانية لسياسات النظام الإيراني، ونهجه القائم على تصدير الأزمات وتوسيع رقعة التوتر في المنطقة، عبر الهجمات المباشرة أو من خلال أدواته ووكلائه، بما يشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليميين، ولأمن الممرات المائية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

كما أكدت أن هذه الاعتداءات تأتي امتداداً لسجل طويل من السياسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة أمن دول المنطقة، وتقويض مؤسسات الدولة الوطنية، ودعم المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، وفي مقدمتها المليشيات الحوثية الإرهابية التي استخدمت الأراضي اليمنية منصة لتهديد أمن دول الجوار والملاحة الدولية.

وحملت الحكومة اليمنية، النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على ردع السياسات العدوانية التي تقوض السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

واعربت الجمهورية اليمنية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة وأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يمثلان ركناً أساسياً من أمن اليمن والمنطقة بأسرها.

وأمس الأحد اعلن الدفاع المدني السعودي، عن حالتي وفاة وإصابة 12 مقيما إثر سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة في محافظة الخرج.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) " باشر الدفاع المدني سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج، نتج عنه حالتا وفاة من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، وإصابة (12) مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية وأضرار مادية".