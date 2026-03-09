السعودية تحذر إيران من تداعيات استمرار هجماتها غير المبررة وتؤكد احتفاظها بحق الرد ''بيان'' أحمد الشرع يدين إيران ويدعم نزع سلاح حزب الله اليمن تدين بشدة الهجوم الإيراني على منشأة مدنية في السعودية وسقوط عدد من الضحايا الحكومة تقر التدوير الوظيفي لجميع المسؤولين والموظفين في المنافذ البرية والبحرية رئيس الوزراء في عدن يبحث مع الصليب الأحمر تسريع تبادل الأسرى وتخفيف المعاناة الإنسانية غاز خفي يقتل 21 ألف أمريكي القهوة في رمضان- خبيرة تغذية: تضر هذا العضو عند تناولها بعد الإفطار مكسرات رمضان- 3 أنواع مفيدة في علاج الإمساك لماذا تؤلمك ركبتاك عند صعود الدرج؟.. طبيب يوضح الأسباب قتلى وإصابات في إسرائيل بعد هجوم صاروخي إيراني وتل أبيب توسّع غاراتها على طهران
أقرت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين، البدء بإجراءات التدوير الوظيفي لجميع القياديين والموظفين في المنافذ البرية والبحرية، وذلك ضمن خطة حكومية مشددة لتصحيح أوضاع المنافذ وتعزيز سلطة الدولة لمكافحة ظاهرة التهريب.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور شائع الزنداني، اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب في العاصمة المؤقتة عدن.
ووجه الزنداني بتفعيل التشريعات المتصلة بمكافحة التهريب وتشديد الرقابة الحدودية للحد من الأضرار التي تمس الأمن القومي والاقتصاد الوطني وصحة المواطنين، وفق وكالة (سبأ).
وناقش الاجتماع آليات تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025 بشأن تنظيم الموانئ والمنافذ، مع التأكيد على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمدنية المعنية.
وشدد رئيس الوزراء على مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ "المخاطر الكارثية" لآفة التهريب على الوطن، مؤكداً أن الحكومة ستتخذ كافة التدابير الرادعة والمعالجات اللازمة لضمان قيام الجهات المختصة بمهامها على الوجه الأمثل.