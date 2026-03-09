رئيس الوزراء في عدن يبحث مع الصليب الأحمر تسريع تبادل الأسرى وتخفيف المعاناة الإنسانية

الإثنين 09 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -خاص

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية، شائع محسن الزنداني، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كريستين شيبولا، في لقاء خُصص لمناقشة الجهود الإنسانية وملف تبادل الأسرى بين أطراف النزاع.

وتناول اللقاء أوجه التعاون والتنسيق بين الحكومة اليمنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى جانب استعراض آخر المستجدات المتعلقة بملف الأسرى والمختطفين، والجهود المبذولة لدفع تنفيذ اتفاقيات التبادل بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية وتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الأطراف.

وخلال اللقاء، قدمت رئيسة البعثة إحاطة حول التحركات التي قامت بها اللجنة خلال الفترة الماضية لمتابعة ملف تبادل الأسرى، بما في ذلك الجهود التي أعقبت مسقط، إضافة إلى المشاورات الجارية في عمّان لاستكمال الترتيبات الخاصة بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.

وأكدت أن الاتصالات واللقاءات التي أُجريت أظهرت التزاماً من مختلف الأطراف بالمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى استمرار اللجنة في أداء دورها الإنساني لتسهيل هذه العملية.

من جانبه، أشاد الزنداني بالدور الإنساني الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، وبجهودها الرامية إلى إنجاح اتفاقيات تبادل الأسرى، مؤكداً حرص الحكومة على دعم كل المبادرات الإنسانية التي تسهم في إنهاء معاناة الأسر اليمنية.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز الخطوات الإنسانية التي من شأنها بناء الثقة بين الأطراف وتخفيف الأعباء الناتجة عن استمرار النزاع، مجدداً دعم الحكومة للدور الذي تضطلع به بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن وتقديرها للجهود التي تبذلها في مختلف المجالات الإنسانية.