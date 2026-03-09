القهوة في رمضان- خبيرة تغذية: تضر هذا العضو عند تناولها بعد الإفطار

الإثنين 09 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 212

القهوة في رمضان يقبل بعض الأشخاص على تناولها بعد وجبة الإفطار مباشرة، دون الانتباه للأضرار التي قد تسببها لصحة المعدة.

في هذا السياق، يوضح الكونسلتو تأثير القهوة على المعدة بعد الإفطار، وفقًا لما ذكرته الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية.

هل شرب القهوة بعد الإفطار مضر؟

تشير عبد الوهاب إلى أن القهوة تحتوي على مادة الكافيين، التي قد تحفز المعدة على إفراز المزيد من الأحماض، وهو ما قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى الشعور بالحموضة أو حرقة المعدة.

وتضيف أن تناول القهوة مباشرة بعد الإفطار قد يزيد من تهيج المعدة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية في الجهاز الهضمي أو ارتجاع المريء.

أضرار القهوة بعد الأكلتوضح استشاري التغذية أن الكافيين قد يؤدي أيضًا إلى زيادة حركة الأمعاء لدى بعض الأشخاص، ما قد يسبب اضطرابات في الهضم أو شعورًا بعدم الراحة في البطن.

كما قد تؤدي القهوة إلى زيادة فقدان السوائل في الجسم، نظرًا لتأثيرها المدر للبول، وهو ما قد يزيد الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام في اليوم التالي.

في رمضان شرب القهوة بعد الأكل بكم ساعة؟

تنصح عبد الوهاب بعدم تناول القهوة مباشرة بعد الإفطار، ويفضل الانتظار لمدة ساعة على الأقل بعد تناول الطعام، حتى تكون المعدة قد بدأت عملية الهضم.

كما يفضل عدم الإفراط في تناولها مساءً، لتجنب اضطرابات النوم خلال شهر رمضان.

الفئات الأكثر عرضة لأضرار القهوة بعد الأكل تشير استشاري التغذية إلى أن بعض الأشخاص قد يكونون أكثر عرضة لتأثير القهوة على المعدة، مثل:

مرضى ارتجاع المريء.

الأشخاص الذين يعانون من الحموضة المزمنة.

من لديهم حساسية في المعدة.وتؤكد عبد الوهاب أن تناول القهوة باعتدال وفي التوقيت المناسب يساعد على الاستمتاع بها دون التسبب في مشكلات للجهاز الهضمي