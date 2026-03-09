مكسرات رمضان- 3 أنواع مفيدة في علاج الإمساك

الإثنين 09 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات

المكسرات في رمضان يمكن الاعتماد على بعضها لعلاج الإمساك، لاحتوائها على عناصر غذائية تتميز بخصائصها الملينة للأمعاء.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل المكسرات للإمساك، وفقًا لموقع "EatingWell".

أفضل المكسرات لعلاج الإمساك

1- عين الجمل

يلعب عين الجمل دورًا كبيرًا في علاج الإمساك، لاحتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى فوائدها للقلب والدماغ.وتساهم أحماض أوميجا 3 في علاج الإمساك عن طريق إنتاج حمض يدعى الزبدة، بالتشارك مع البوليفينولات الموجودة في عين الجمل.

وحمض الزبدة من الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، يساعد على تغذية خلايا القولون وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء وتنظيم حركتها.وعند تناول أونصة واحدة من عين الجمل، يحصل الجسم على جرامين من الألياف و10% من الجرعة اليومية الموصى بها من المغنيسيوم، وهما من العناصر الغذائية المفيدة في علاج الإمساك.

2- الفستق

يمكن الاعتماد على الفستق للتخلص من الإمساك في رمضان، لاحتوائه على الألياف غير القابلة للذوبان، التي تساعد على زيادة حجم البراز وتحسين حركته في الأمعاء.

وأثبتت الأبحاث أن الفستق يساهم في تعزيز عملية إنتاج البيوتيرات، وهو حمض دهني قصير السلسلة يساعد على تغذية البكتيريا المفيدة في الأمعاء.وتبلغ نسبة الألياف الغذائية الموجودة في الفستق حوالي 3 جرامات لكل حصة.

3- اللوز

يحتوي اللوز على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، تُقدّر بحوالي 4 جرامات لكل 28 جرامًا، لذلك فهو من المكسرات المفيدة في علاج الإمساك.وبحسب الأبحاث، يؤثر اللوز بشكل إيجابي على الميكروبيوم المعوي عن طريق تشجيع إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، التي تحافظ على بطانة الأمعاء.وفي دراسة سابقة، وجد الباحثون أن تناول 57 جرامًا من اللوز يوميًا لمدة 4 أسابيع يساهم في تحسين حركة الأمعاء.

علاوة على ذلك، يساهم اللوز في إمداد الجسم بحوالي 20% من الجرعة اليومية الموصى بها من المغنيسيوم