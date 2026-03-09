لماذا تؤلمك ركبتاك عند صعود الدرج؟.. طبيب يوضح الأسباب

آخر الاخبار

الإثنين 09 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات
عدد القراءات 270

 

قال الدكتور محمد سعفان، أخصائي العظام، إن الشعور بألم في الركبة عند صعود الدرج من الشكاوى الشائعة، موضحًا أن هذا الألم قد يكون ناتجا عن عدة أسباب صحية تتراوح بين إجهاد المفصل ومشكلات الغضاريف أو الأربطة.

وأوضح الدكتور مصطفى سعفان، أن من أكثر الأسباب شيوعا لألم الركبة عند صعود الدرج الإصابة بما يعرف بـتليّن غضروف الرضفة أو ما يسمى أحيانا "ركبة العدّاء"، إضافة إلى التهاب المفاصل العظمي، مشيرا إلى أن الراحة والعلاج الطبيعي ووضع الثلج قد تساعد في تخفيف الألم في كثير من الحالات، مضيفا أن فهم السبب الرئيسي للألم يساعد على اختيار العلاج المناسب وتجنب تفاقم المشكلة.

وأشار أخصائي العظام، إلى أن تليّن غضروف الرضفة يحدث عندما يلين الغضروف الموجود خلف عظمة الرضفة ويتآكل تدريجيا، ما يؤدي إلى احتكاك أكبر داخل مفصل الركبة أثناء الحركة.

وقال إن هذه الحالة تسبب غالبا ألما خفيفا ومستمرا خلف الركبة، وقد يظهر الألم أيضا أسفل الرضفة أو على جانبيها، وتزداد الأعراض عادة عند:

  • صعود الدرج. - القرفصاء. - الجري. - المشي نزولا من المرتفعات. - النهوض بعد الجلوس لفترة طويلة.وأوضح أن زيادة الوزن أو ضعف عضلات الفخذ أو التعرض لإصابة سابقة في الركبة قد يزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة، كما أنها شائعة لدى الأشخاص الذين يمارسون رياضات التحمل مثل الجري وركوب الدراجات.التهاب المفاصل في الركبةوأضاف سعفان أن تآكل الغضروف داخل مفصل الركبة قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب المفاصل العظمي، وهو من أكثر أسباب ألم الركبة شيوعًا لدى كبار السن.

وأوضح أن تآكل الغضروف يقلل المسافة بين عظام الركبة، ما يؤدي إلى احتكاكها ببعضها وحدوث الألم والتيبس، ومن أبرز الأعراض:

  • ألم في الركبة - تيبس المفصل - تورم - محدودية الحركة - الشعور بطقطقة أو احتكاك داخل الركبةوأشار إلى أن الألم يكون غالبا أشد في الصباح أو بعد فترات الجلوس الطويلة.إصابات أربطة الركبةوأوضح استشاري العظام أن الركبة تحتوي على أربعة أربطة رئيسية قد تتعرض للإصابة، وهي:
  • الرباط الصليبي الأمامي - الرباط الصليبي الخلفي - الرباط الجانبي الداخلي - الرباط الجانبي الخارجيوقال إن إصابات هذه الأربطة غالبا ما تحدث نتيجة الحوادث أو الإصابات الرياضية، وقد تسبب ألما شديدا عند الحركة أو صعود الدرج، ومن العلامات التي تستدعي مراجعة الطبيب:
  • - تورم مفاجئ في الركبة - سماع صوت فرقعة عند الإصابة - صعوبة الحركة - عدم ثبات الركبة عند الوقوف عليها - متلازمة ألم الرضفة الفخذيةطرق علاج آلام الركبةوأشار استشاري العظام، إلى أن معظم حالات ألم الركبة يمكن علاجها بطرق غير جراحية، خاصة في المراحل المبكرة، ومن أبرز طرق العلاج:
  • - الراحة وتقليل الأنشطة المجهدة للركبة. - وضع الثلج على المفصل. - تناول مسكنات الألم عند الحاجة. - العلاج الطبيعي لتقوية العضلات. - إنقاص الوزن لتقليل الضغط على المفصل.وأضاف أن بعض الحالات المتقدمة قد تحتاج إلى تدخل جراحي مثل إصلاح الأربطة أو استبدال مفصل الركبة.
  • كيف يمكن الوقاية من ألم الركبة؟ونصح سعفان بعدد من الإجراءات للوقاية من آلام الركبة، خاصة عند استخدام السلالم، منها:- الحفاظ على وزن صحي. - ارتداء أحذية مريحة ومناسبة. - تقوية عضلات الفخذ والساق بالتمارين الرياضية. - الإحماء قبل ممارسة الرياضة. - تجنب الحركات العنيفة أو المفاجئة للركبة
