لماذا تؤلمك ركبتاك عند صعود الدرج؟.. طبيب يوضح الأسباب

قال الدكتور محمد سعفان، أخصائي العظام، إن الشعور بألم في الركبة عند صعود الدرج من الشكاوى الشائعة، موضحًا أن هذا الألم قد يكون ناتجا عن عدة أسباب صحية تتراوح بين إجهاد المفصل ومشكلات الغضاريف أو الأربطة.

وأوضح الدكتور مصطفى سعفان، أن من أكثر الأسباب شيوعا لألم الركبة عند صعود الدرج الإصابة بما يعرف بـتليّن غضروف الرضفة أو ما يسمى أحيانا "ركبة العدّاء"، إضافة إلى التهاب المفاصل العظمي، مشيرا إلى أن الراحة والعلاج الطبيعي ووضع الثلج قد تساعد في تخفيف الألم في كثير من الحالات، مضيفا أن فهم السبب الرئيسي للألم يساعد على اختيار العلاج المناسب وتجنب تفاقم المشكلة.

وأشار أخصائي العظام، إلى أن تليّن غضروف الرضفة يحدث عندما يلين الغضروف الموجود خلف عظمة الرضفة ويتآكل تدريجيا، ما يؤدي إلى احتكاك أكبر داخل مفصل الركبة أثناء الحركة.

وقال إن هذه الحالة تسبب غالبا ألما خفيفا ومستمرا خلف الركبة، وقد يظهر الألم أيضا أسفل الرضفة أو على جانبيها، وتزداد الأعراض عادة عند:

صعود الدرج. - القرفصاء. - الجري. - المشي نزولا من المرتفعات. - النهوض بعد الجلوس لفترة طويلة.وأوضح أن زيادة الوزن أو ضعف عضلات الفخذ أو التعرض لإصابة سابقة في الركبة قد يزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة، كما أنها شائعة لدى الأشخاص الذين يمارسون رياضات التحمل مثل الجري وركوب الدراجات.التهاب المفاصل في الركبةوأضاف سعفان أن تآكل الغضروف داخل مفصل الركبة قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب المفاصل العظمي، وهو من أكثر أسباب ألم الركبة شيوعًا لدى كبار السن.

وأوضح أن تآكل الغضروف يقلل المسافة بين عظام الركبة، ما يؤدي إلى احتكاكها ببعضها وحدوث الألم والتيبس، ومن أبرز الأعراض: