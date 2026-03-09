رئيس الوزراء في عدن يبحث مع الصليب الأحمر تسريع تبادل الأسرى وتخفيف المعاناة الإنسانية غاز خفي يقتل 21 ألف أمريكي القهوة في رمضان- خبيرة تغذية: تضر هذا العضو عند تناولها بعد الإفطار مكسرات رمضان- 3 أنواع مفيدة في علاج الإمساك لماذا تؤلمك ركبتاك عند صعود الدرج؟.. طبيب يوضح الأسباب قتلى وإصابات في إسرائيل بعد هجوم صاروخي إيراني وتل أبيب توسّع غاراتها على طهران تسريبات الموانئ الصينية: كيف تواصل بكين دعم ترسانة إيران الباليستية رغم العقوبات نحو 3 آلاف صاروخ ومسيرة: هجمات إيرانية على 7 دول عربية تشويش الـ GPS يعطل 1000 سفينة في الخليج ويهدد الملاحة البحرية العالمية أسعار النفط تتخطى حاجز الـ100 دولار للبرميل لأول مرة منذ يوليو 2022
قال الدكتور محمد سعفان، أخصائي العظام، إن الشعور بألم في الركبة عند صعود الدرج من الشكاوى الشائعة، موضحًا أن هذا الألم قد يكون ناتجا عن عدة أسباب صحية تتراوح بين إجهاد المفصل ومشكلات الغضاريف أو الأربطة.
وأوضح الدكتور مصطفى سعفان، أن من أكثر الأسباب شيوعا لألم الركبة عند صعود الدرج الإصابة بما يعرف بـتليّن غضروف الرضفة أو ما يسمى أحيانا "ركبة العدّاء"، إضافة إلى التهاب المفاصل العظمي، مشيرا إلى أن الراحة والعلاج الطبيعي ووضع الثلج قد تساعد في تخفيف الألم في كثير من الحالات، مضيفا أن فهم السبب الرئيسي للألم يساعد على اختيار العلاج المناسب وتجنب تفاقم المشكلة.
وأشار أخصائي العظام، إلى أن تليّن غضروف الرضفة يحدث عندما يلين الغضروف الموجود خلف عظمة الرضفة ويتآكل تدريجيا، ما يؤدي إلى احتكاك أكبر داخل مفصل الركبة أثناء الحركة.
وقال إن هذه الحالة تسبب غالبا ألما خفيفا ومستمرا خلف الركبة، وقد يظهر الألم أيضا أسفل الرضفة أو على جانبيها، وتزداد الأعراض عادة عند:
وأوضح أن تآكل الغضروف يقلل المسافة بين عظام الركبة، ما يؤدي إلى احتكاكها ببعضها وحدوث الألم والتيبس، ومن أبرز الأعراض: