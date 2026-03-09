قتلى وإصابات في إسرائيل بعد هجوم صاروخي إيراني وتل أبيب توسّع غاراتها على طهران تسريبات الموانئ الصينية: كيف تواصل بكين دعم ترسانة إيران الباليستية رغم العقوبات نحو 3 آلاف صاروخ ومسيرة: هجمات إيرانية على 7 دول عربية تشويش الـ GPS يعطل 1000 سفينة في الخليج ويهدد الملاحة البحرية العالمية أسعار النفط تتخطى حاجز الـ100 دولار للبرميل لأول مرة منذ يوليو 2022 رئيس الوزراء اليمني يستعرض خطوات الحكومة مع واشنطن لتعزيز التعافي المؤسسي وزير الاتصالات يستعرض خطط تطوير الاتصالات أمام مكتب المبعوث الأممي ما صلاحيات المرشد في إيران؟ وماذا يعني نظام ''ولاية الفقيه''؟ صحفيات بلا قيود: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تهدد بتحويل النزوح إلى نقل قسري.. الغارات الإسرائيلية تدفع مئات الآلاف إلى الملاجئ عاجل: إيران تقر رسميا تعيين مجتبى خامنئي مرشدا لإيران.. ومأرب برس ينشر سيرته السياسية والدينية
تواصل إيران استهداف الدول العربية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، حيث أظهرت الإحصائيات الأخيرة أن عدد الهجمات بلغ نحو 2981 صاروخًا وطائرة مسيّرة، إضافة إلى طائرتين مقاتلتين.
وتعد الإمارات الأكثر تعرضًا لهذه الهجمات، في حين كانت سلطنة عمان الأقل تأثراً.
في تصريح حديث، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن وقف الهجمات على الدول المجاورة ما لم تبدأ منها هجمات ضد إيران.
حصيلة الهجمات: الإمارات: 238 صاروخًا باليستيًا و1422 مسيرة، مع اعتراض معظمها.
الكويت: 236 صاروخًا و424 مسيرة، مع تصدي الدفاعات الجوية لتلك الهجمات.
البحرين: 93 صاروخًا و152 مسيرة، مع أضرار مادية ملحوظة.
قطر: 132 صاروخًا و63 مسيرة، إضافة إلى طائرتين مقاتلتين.
الأردن: 60 صاروخًا و59 مسيرة، مع اعتراض الغالبية العظمى.
السعودية: 7 صواريخ و74 مسيرة، مع تصدي الدفاعات السعودية لعدة هجمات.
سلطنة عمان: 8 مسيرات فقط، وبتأثير محدود. منذ 28 فبراير 2026، تتعرض الدول العربية لهجمات إيرانية ردًا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة.
إيران تبرر هذه الهجمات بأنها تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية، رغم أن العديد من المنشآت المدنية، مثل المطارات والموانئ، قد تأثرت أيضًا.