قتلى وإصابات في إسرائيل بعد هجوم صاروخي إيراني وتل أبيب توسّع غاراتها على طهران تسريبات الموانئ الصينية: كيف تواصل بكين دعم ترسانة إيران الباليستية رغم العقوبات نحو 3 آلاف صاروخ ومسيرة: هجمات إيرانية على 7 دول عربية تشويش الـ GPS يعطل 1000 سفينة في الخليج ويهدد الملاحة البحرية العالمية أسعار النفط تتخطى حاجز الـ100 دولار للبرميل لأول مرة منذ يوليو 2022 رئيس الوزراء اليمني يستعرض خطوات الحكومة مع واشنطن لتعزيز التعافي المؤسسي وزير الاتصالات يستعرض خطط تطوير الاتصالات أمام مكتب المبعوث الأممي ما صلاحيات المرشد في إيران؟ وماذا يعني نظام ''ولاية الفقيه''؟ صحفيات بلا قيود: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تهدد بتحويل النزوح إلى نقل قسري.. الغارات الإسرائيلية تدفع مئات الآلاف إلى الملاجئ عاجل: إيران تقر رسميا تعيين مجتبى خامنئي مرشدا لإيران.. ومأرب برس ينشر سيرته السياسية والدينية
منذ تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، كشفت بيانات ملاحية أن نحو ألف سفينة في مياه الخليج العربي وبحر عمان توقفت عن تحديد مواقعها بدقة، بسبب تشويش واسع النطاق على إشارات الـ GPS.
التحليل يشير إلى أن السفن تعتمد على تقنيات قديمة لا تدعم التبديل إلى أنظمة بديلة مثل "غاليليو" أو "بيدو" عند تعطل الإشارة.
ولكن الخطر لا يتوقف هنا، حيث حذر الخبراء من استخدام تقنيات "الانتحال" لخلق بيانات وهمية للسفن، مما يعرض الحركة البحرية لتهديدات كبيرة.
هذه الفوضى تُعد خطيرة ليس فقط على مستوى الموقع، بل تمتد لتشمل الساعات والرادار وأجهزة قياس السرعة.
في الوقت الذي تبحث فيه دول مثل إسرائيل وإيران عن حماية حدودها بتقنيات التشويش، تبدو الحلول البديلة بعيدة المنال.