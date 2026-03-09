تشويش الـ GPS يعطل 1000 سفينة في الخليج ويهدد الملاحة البحرية العالمية

الإثنين 09 مارس - آذار 2026 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 170

منذ تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، كشفت بيانات ملاحية أن نحو ألف سفينة في مياه الخليج العربي وبحر عمان توقفت عن تحديد مواقعها بدقة، بسبب تشويش واسع النطاق على إشارات الـ GPS.

التحليل يشير إلى أن السفن تعتمد على تقنيات قديمة لا تدعم التبديل إلى أنظمة بديلة مثل "غاليليو" أو "بيدو" عند تعطل الإشارة.

ولكن الخطر لا يتوقف هنا، حيث حذر الخبراء من استخدام تقنيات "الانتحال" لخلق بيانات وهمية للسفن، مما يعرض الحركة البحرية لتهديدات كبيرة.

هذه الفوضى تُعد خطيرة ليس فقط على مستوى الموقع، بل تمتد لتشمل الساعات والرادار وأجهزة قياس السرعة.

في الوقت الذي تبحث فيه دول مثل إسرائيل وإيران عن حماية حدودها بتقنيات التشويش، تبدو الحلول البديلة بعيدة المنال.