أسعار النفط تتخطى حاجز الـ100 دولار للبرميل لأول مرة منذ يوليو 2022

الإثنين 09 مارس - آذار 2026 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

تخطى سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، المرجع الأميركي للنفط، عتبة 100 دولار للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) 2022، بعدما ارتفع عند افتتاح السوق في بورصة شيكاغو بنسبة 13.84 % إلى 103.48 دولار، مدفوعًا بالحرب المتواصلة في الشرق الأوسط.

في هذا السياق أكد ترامب إن أسعار النفط ستنخفض بسرعة بمجرد زوال التهديد النووي الإيراني، حد قوله.