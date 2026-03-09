أسعار النفط تتخطى حاجز الـ100 دولار للبرميل لأول مرة منذ يوليو 2022 رئيس الوزراء اليمني يستعرض خطوات الحكومة مع واشنطن لتعزيز التعافي المؤسسي وزير الاتصالات يستعرض خطط تطوير الاتصالات أمام مكتب المبعوث الأممي ما صلاحيات المرشد في إيران؟ وماذا يعني نظام ''ولاية الفقيه''؟ صحفيات بلا قيود: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تهدد بتحويل النزوح إلى نقل قسري.. الغارات الإسرائيلية تدفع مئات الآلاف إلى الملاجئ عاجل: إيران تقر رسميا تعيين مجتبى خامنئي مرشدا لإيران.. ومأرب برس ينشر سيرته السياسية والدينية بعد مقتل خامنئي… الحوثيون يلوذون بالحذر ويؤجلون قرار التدخل العسكري موازنات ما بين خطاب المقاومة وحسابات البقاء إعلام إيراني: تعديل في قائمة الأهداف الأمريكية الإسرائيلية ترامب يهدد بتصفية مرشد إيران الجديد ويعلق على خطة للإستيلاء على اليورانيوم المخصب بدء إجراءات تحويل مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للربع الأول من العام 2025
تخطى سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، المرجع الأميركي للنفط، عتبة 100 دولار للمرة الأولى منذ يوليو (تموز) 2022، بعدما ارتفع عند افتتاح السوق في بورصة شيكاغو بنسبة 13.84 % إلى 103.48 دولار، مدفوعًا بالحرب المتواصلة في الشرق الأوسط.
في هذا السياق أكد ترامب إن أسعار النفط ستنخفض بسرعة بمجرد زوال التهديد النووي الإيراني، حد قوله.