رئيس الوزراء اليمني يستعرض خطوات الحكومة مع واشنطن لتعزيز التعافي المؤسسي

بحث رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليمني شائع الزنداني مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن تطورات الأوضاع في البلاد وسبل تعزيز التعاون الثنائي لدعم جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ إصلاحات مؤسسية.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن اللقاء، الذي عقد يوم الأحد عبر الاتصال المرئي، تناول دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية.
وأضافت الوكالة أن الزنداني استعرض خلال الاجتماع الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، بما في ذلك إقرار موازنة عام 2026 واعتماد البرنامج العام للحكومة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تمثل خارطة طريق لتنفيذ إصلاحات هيكلية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وقال الزنداني إن البرنامج الحكومي يركز على تعزيز الحوكمة والشفافية وتفعيل الأجهزة الرقابية، بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تعزيز الثقة مع الشركاء الدوليين والمانحين.
كما شدد على أهمية الدعم الدولي لخطط التعافي الاقتصادي التي تنفذها الحكومة، مؤكداً أن نجاح الإصلاحات يتطلب شراكة دولية تسهم في استدامة المالية العامة وإعادة بناء مؤسسات الدولة والبنية التحتية.
من جانبه، أكد السفير الأمريكي دعم بلاده للحكومة اليمنية وجهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيداً بخطوات مجلس الوزراء في تحديد أولويات الإصلاح وإقرار البرنامج الحكومي والموازنة، ومؤكداً استمرار التزام الولايات المتحدة بدعم اليمن.