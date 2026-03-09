رئيس الوزراء اليمني يستعرض خطوات الحكومة مع واشنطن لتعزيز التعافي المؤسسي وزير الاتصالات يستعرض خطط تطوير الاتصالات أمام مكتب المبعوث الأممي ما صلاحيات المرشد في إيران؟ وماذا يعني نظام ''ولاية الفقيه''؟ صحفيات بلا قيود: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تهدد بتحويل النزوح إلى نقل قسري.. الغارات الإسرائيلية تدفع مئات الآلاف إلى الملاجئ عاجل: إيران تقر رسميا تعيين مجتبى خامنئي مرشدا لإيران.. ومأرب برس ينشر سيرته السياسية والدينية بعد مقتل خامنئي… الحوثيون يلوذون بالحذر ويؤجلون قرار التدخل العسكري موازنات ما بين خطاب المقاومة وحسابات البقاء إعلام إيراني: تعديل في قائمة الأهداف الأمريكية الإسرائيلية ترامب يهدد بتصفية مرشد إيران الجديد ويعلق على خطة للإستيلاء على اليورانيوم المخصب بدء إجراءات تحويل مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للربع الأول من العام 2025 الحوثيون يؤكدون ارتباطهم بمحور إيران… وقرارهم العسكري لدخول المعركة مرهون بترتيبات طهران
بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور شادي باصرة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن برت سكوت والوفد المرافق له، مستجدات الأوضاع في البلاد وسبل تعزيز التنسيق المشترك بما يسهم في دعم جهود الاستقرار والتعافي الاقتصادي.
وتناول اللقاء التحديات التي تواجه الحكومة، لاسيما في قطاع الاتصالات والإنترنت.
وأكد الوزير باصرة، أن الوزارة تعمل وفق برنامج أولويات الحكومة وخططها الرامية إلى تعزيز التعافي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية والمؤسسية.. مستعرضاً رؤية الوزارة وخطتها للمرحلة الحالية وما تتبناه من استراتيجيات تطويرية للنهوض بقطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأشاد وزير الاتصالات، بدور مكتب المبعوث الأممي والجهود التي يبذلها في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.. مجدداً استعداد الحكومة لتسهيل عمل فريق مكتب المبعوث الأممي وتذليل أي صعوبات قد تواجه مهامه.
من جانبه، استعرض مدير مكتب المبعوث الأممي الجهود التي يبذلها المبعوث ومكتبه في عدن لدعم مسار السلام وتسهيل التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.. مؤكداً حرص المبعوث الأممي على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في مختلف المسارات بما يسهم في دفع عملية السلام في اليمن.