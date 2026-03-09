وزير الاتصالات يستعرض خطط تطوير الاتصالات أمام مكتب المبعوث الأممي

الإثنين 09 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور شادي باصرة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن برت سكوت والوفد المرافق له، مستجدات الأوضاع في البلاد وسبل تعزيز التنسيق المشترك بما يسهم في دعم جهود الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

وتناول اللقاء التحديات التي تواجه الحكومة، لاسيما في قطاع الاتصالات والإنترنت.

وأكد الوزير باصرة، أن الوزارة تعمل وفق برنامج أولويات الحكومة وخططها الرامية إلى تعزيز التعافي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والخدمية والمؤسسية.. مستعرضاً رؤية الوزارة وخطتها للمرحلة الحالية وما تتبناه من استراتيجيات تطويرية للنهوض بقطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأشاد وزير الاتصالات، بدور مكتب المبعوث الأممي والجهود التي يبذلها في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.. مجدداً استعداد الحكومة لتسهيل عمل فريق مكتب المبعوث الأممي وتذليل أي صعوبات قد تواجه مهامه.

من جانبه، استعرض مدير مكتب المبعوث الأممي الجهود التي يبذلها المبعوث ومكتبه في عدن لدعم مسار السلام وتسهيل التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.. مؤكداً حرص المبعوث الأممي على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية في مختلف المسارات بما يسهم في دفع عملية السلام في اليمن.