صحفيات بلا قيود: أوامر الإخلاء الإسرائيلية تهدد بتحويل النزوح إلى نقل قسري.. الغارات الإسرائيلية تدفع مئات الآلاف إلى الملاجئ

الإثنين 09 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 214

 

 

قالت منظمة صحفيات بلا قيود إن أكثر من 300 ألف شخص نزحوا في لبنان خلال أقل من 100 ساعة، عقب موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية وأوامر الإخلاء التي شملت مناطق في جنوب لبنان والعاصمة بيروت.

وأضافت المنظمة في بيان لها اطلع عليه "مأرب برس" أن الملاجئ العامة في المباني المشتركة، مثل المدارس، تشهد اكتظاظاً شديداً مع تزايد أعداد النازحين، في وقت استهدفت فيه غارات جوية مكثفة منازل ومتاجر، ما أدى إلى تدمير أجزاء من الضاحية الجنوبية لبيروت.

ووفقاً للسلطات اللبنانية، قُتل أكثر من 100 شخص وأصيب 638 آخرون منذ يوم الاثنين، بينما سُجل أكثر من 529 هجوماً إسرائيلياً في أنحاء مختلفة من البلاد.

ودعت المنظمة إسرائيل إلى التراجع فوراً عن أوامر الإخلاء الجماعية، معتبرة أنها قد لا تستند إلى مبرر عسكري واضح. وأضافت أن إصدار أوامر إخلاء تحت القصف ودون توفير ممرات آمنة أو أماكن إيواء مجهزة يثير مخاوف قانونية تتعلق بإمكانية وقوع عمليات نقل قسري للسكان.

وقالت المنظمة إن هذه الإجراءات قد تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب، والتي تحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للسكان المحميين.

كما حذرت من أن استهداف الأعيان المدنية وتدمير البنية التحتية يشكل خرقاً لمبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية في القانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف ما وصفته بالانتهاكات التي تؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال في الملاجئ المكتظة.

 
