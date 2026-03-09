عاجل: إيران تقر رسميا تعيين مجتبى خامنئي مرشدا لإيران.. ومأرب برس ينشر سيرته السياسية والدينية

الإثنين 09 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تسمية مجتبى خامنئي كمرشد جديد خلفاً لوالده لقيادة جمهورية إيران الإسلامية.

يُعد رجل الدين الإيراني مجتبى خامنئي أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل داخل دوائر السلطة في إيران، نظراً لنفوذه غير المعلن وعلاقته الوثيقة بمراكز القرار في النظام الإيراني.

ومجتبى خامنئي هو نجل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ويُعتقد أنه يتمتع بتأثير ملحوظ داخل بعض المؤسسات السياسية والأمنية في البلاد، رغم أنه لا يشغل منصباً رسمياً بارزاً في هيكل الدولة.

وتشير تقارير سياسية وإعلامية إلى أن مجتبى خامنئي، المولود عام 1969 تقريباً، يضطلع بدور مؤثر في دوائر صنع القرار، خصوصاً داخل مكتب المرشد الأعلى وبعض شبكات النفوذ المرتبطة بالمؤسسة الدينية والأمنية في إيران.

كما يُعتقد أن له علاقات وثيقة مع قيادات في الحرس الثوري الإيراني، وهو ما يعزز مكانته داخل التيار المحافظ في البلاد، بحسب مراقبين.

وبرز اسمه بشكل أكبر خلال الأزمة السياسية التي شهدتها إيران عقب الانتخابات الرئاسية عام 2009، حيث تحدثت تقارير آنذاك عن دور له في دعم مراكز القوة المرتبطة بالمؤسسة الحاكمة.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح اسم مجتبى خامنئي يُطرح أحياناً في النقاشات السياسية بشأن مستقبل منصب المرشد الأعلى، خصوصاً في ظل تقدّم والده في السن، ما أثار جدلاً واسعاً حول احتمال انتقال النفوذ داخل النظام إلى دائرة ضيقة من المقربين.

ويقول محللون إن مجتبى خامنئي يمثل نموذجاً لشخصية نافذة تعمل من خلف الكواليس داخل النظام الإيراني، حيث يجمع بين النفوذ الديني والعلاقات داخل مؤسسات القوة، دون الظهور في موقع رسمي متقدم.