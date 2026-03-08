ترامب يهدد بتصفية مرشد إيران الجديد ويعلق على خطة للإستيلاء على اليورانيوم المخصب

الأحد 08 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 150

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن المرشد الجديد الذي سيتم اختياره في إيران "لن يدوم طويلا في منصبه" إذا لم يحصل على موافقة الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز"، أشار ترامب، إلى أن الشخص الذي سيخلف المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قُتل في الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية، يجب أن يحصل على موافقة الولايات المتحدة.

وأضاف: "إذا لم يحصل على موافقتنا فلن يدوم طويلا في منصبه. فنحن لا نريد أن نضطر للعودة كل عشر سنوات"، في إشارة الى نية الإدارة الأمريكية تصفيته كخامنئي.

وتابع: "لا أريد أن يضطر الناس بعد خمس سنوات إلى القيام بالأمر نفسه مرة أخرى، أو ما هو أسوأ من ذلك؛ السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي".

ولفت ترامب، إلى أن إيران كانت "تخطط للسيطرة على الشرق الأوسط بأكمله"، وأن الولايات المتحدة حالت دون ذلك.

وأردف: "إنهم نمر من ورق. دعوني أخبركم، قبل أسبوع لم يكونوا نمرا من ورق وكانوا سيهاجمون الشرق الأوسط بأكمله".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يفكر في إرسال قوات خاصة للاستيلاء على اليورانيوم المخصب لدى إيران، صرح ترامب، إن "كل شيء مطروح على الطاولة".

أما بشأن المدة التي قد تستغرقها الحرب، فقال: "لا أعرف. أنا لا أتوقع أبدا. كل ما يمكنني قوله هو أننا متقدمون على البرنامج من حيث الفتك ومن حيث الوقت".

ووصف ترامب، ارتفاع أسعار البنزين بسبب الحرب بأنه "تعطل بسيط".

وأضاف: "أعتقد أنه لا توجد مشكلة. كان علينا القيام بهذا الانحراف".

من سيكون المرشد؟

في هذا السياق ألمح رجل دين إيراني كبير يشارك في التصويت لاختيار الزعيم الأعلى الجديد للبلاد إلى ​أن مجتبى، نجل آية الله علي خامنئي، سيخلف والده في المنصب، لكن الإعلان الرسمي لم يصدر بعد، وذلك بعد أن توعدت إسرائيل باستهداف أي شخص يقع عليه الاختيار.

ويأتي تعليق العضو في مجلس ‌خبراء القيادة، في ظل تزايد التوقعات باختيار مجتبى خامنئي، وهو رجل دين من غلاة المحافظين مثل والده، زعيما أعلى، وهو المنصب الذي يمنحه الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة في الجمهورية الإسلامية، وفق روريترز.