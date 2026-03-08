بدء إجراءات تحويل مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للربع الأول من العام 2025

الأحد 08 مارس - آذار 2026 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- عدن

أعلن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية، الدكتور مازن الجفري، بدء إجراءات تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج الخاصة بالربع الأول من العام 2025.

وأوضح الدكتور الجفري، في تصريح صحفي، أنه تم البدء بإجراءات تحويل مستحقات الربع الأول من العام 2025 من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن إلى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج، تمهيداً لصرفها للطلاب المبتعثين خلال الأيام القريبة القادمة.

وأكد أن قطاع البعثات انتهى كذلك من إعداد مستحقات الربع الثاني من العام 2025، وذلك بهدف تقليص الفترة الزمنية بين موعد استحقاق الربع والموعد المتوقع لتسليمه.. معرباً عن أمله في أن يقدّر جميع الطلاب الظروف الصعبة والتحديات الراهنة التي يواجهها الوطن.