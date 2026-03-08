إعلام إيراني: تعديل في قائمة الأهداف الأمريكية الإسرائيلية ترامب يهدد بتصفية مرشد إيران الجديد ويعلق على خطة للإستيلاء على اليورانيوم المخصب بدء إجراءات تحويل مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للربع الأول من العام 2025 الحوثيون يؤكدون ارتباطهم بمحور إيران… وقرارهم العسكري لدخول المعركة مرهون بترتيبات طهران جلسة مشاورات موسعة برئاسة الوزيرة أفراح الزوبة مع البنك الدولي الحكومة تحذر من خطاب ''ديني'' مضلل يخدع به الحوثيون اليمنيين خدمة لإيران السعودية تعلن وفاة وإصابة 14 مقيمًا في سقوط مقذوف عسكري بيان عربي حاد ضد إيران تصاعد غضب الموظفين النازحين في عدن… رواتب متأخرة وعلاوات مفقودة تشعل موجة احتجاجات تناولها في السحور- 5 مشروبات لخفض الضغط
أعلن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات والعلاقات الثقافية، الدكتور مازن الجفري، بدء إجراءات تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج الخاصة بالربع الأول من العام 2025.
وأوضح الدكتور الجفري، في تصريح صحفي، أنه تم البدء بإجراءات تحويل مستحقات الربع الأول من العام 2025 من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن إلى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج، تمهيداً لصرفها للطلاب المبتعثين خلال الأيام القريبة القادمة.
وأكد أن قطاع البعثات انتهى كذلك من إعداد مستحقات الربع الثاني من العام 2025، وذلك بهدف تقليص الفترة الزمنية بين موعد استحقاق الربع والموعد المتوقع لتسليمه.. معرباً عن أمله في أن يقدّر جميع الطلاب الظروف الصعبة والتحديات الراهنة التي يواجهها الوطن.