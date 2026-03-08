إعلام إيراني: تعديل في قائمة الأهداف الأمريكية الإسرائيلية ترامب يهدد بتصفية مرشد إيران الجديد ويعلق على خطة للإستيلاء على اليورانيوم المخصب بدء إجراءات تحويل مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للربع الأول من العام 2025 الحوثيون يؤكدون ارتباطهم بمحور إيران… وقرارهم العسكري لدخول المعركة مرهون بترتيبات طهران جلسة مشاورات موسعة برئاسة الوزيرة أفراح الزوبة مع البنك الدولي الحكومة تحذر من خطاب ''ديني'' مضلل يخدع به الحوثيون اليمنيين خدمة لإيران السعودية تعلن وفاة وإصابة 14 مقيمًا في سقوط مقذوف عسكري بيان عربي حاد ضد إيران تصاعد غضب الموظفين النازحين في عدن… رواتب متأخرة وعلاوات مفقودة تشعل موجة احتجاجات تناولها في السحور- 5 مشروبات لخفض الضغط
اعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، عن حالتي وفاة وإصابة 12 مقيما إثر سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة في محافظة الخرج.
وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) " باشر الدفاع المدني سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج، نتج عنه حالتا وفاة من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، وإصابة (12) مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية وأضرار مادية".
وشدّد المتحدث على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
هذا واعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاحد، اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.
وقال المُتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي " تم اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة".