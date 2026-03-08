آخر الاخبار

السعودية تعلن وفاة وإصابة 14 مقيمًا في سقوط مقذوف عسكري

الأحد 08 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 446

اعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، عن حالتي وفاة وإصابة 12 مقيما إثر سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة في محافظة الخرج.

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني في تصريح نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) " باشر الدفاع المدني سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج، نتج عنه حالتا وفاة من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، وإصابة (12) مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية وأضرار مادية".

 وشدّد المتحدث على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

هذا واعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الاحد، اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة.

وقال المُتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي " تم اعتراض وتدمير مسيّرة في الربع الخالي متجهة إلى حقل شيبة".

