بيان عربي حاد ضد إيران

الأحد 08 مارس - آذار 2026 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -وكالات

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الدول العربية تقف صفًا واحدًا في إدانة ورفض أي اعتداء على أي دولة عربية أو انتهاك لسيادتها وسلامة أراضيها وأجوائها.

وقال أبو الغيط في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، إن الهجمات التي تعرضت لها بعض الدول العربية تمثل اعتداءات مرفوضة عربيًا من الحكومات والشعوب، مشددا على أنها تنتهك مبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق الدولية.

وأضاف أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي، مؤكدا أنه لا يمكن تبرير هذه الهجمات بأي حجة أو تمريرها تحت أي ذريعة.

وأشار إلى أن الدول العربية ليست طرفا في الحرب الدائرة بالمنطقة ولم تكن ترغب في اندلاعها، موضحا أنها أعلنت مسبقا رفض استخدام أراضيها وأجوائها منطلقا لعمليات عسكرية.

ولفت أبو الغيط إلى أن عددا من الدول العربية، وفي مقدمتها سلطنة عمان إلى جانب مصر وقطر، بذلت جهودا دبلوماسية مكثفة لتجنيب المنطقة، بما فيها إيران، مخاطر الحرب.

وقال إن الرد على هذه المساعي الدبلوماسية كان بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت المدنيين والمنشآت، معتبرا أن هذه الهجمات تعكس سياسة متهورة وتزيد من عزلة إيران في هذا الظرف الدقيق.

ودعا أبو الغيط إيران إلى مراجعة سياستها ووقف الهجمات فورا، كما طالب المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك لوقف الاعتداءات التي تستهدف الأراضي العربية.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن الحرب ليست وسيلة لحل المشكلات أو تحقيق الاستقرار، داعيا جميع الأطراف إلى العودة إلى الحوار والدبلوماسية لمعالجة القضايا العالقة وتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.

يذكر أن وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أن الدفاعات الجوية رصدت اليوم الأحد 8 مارس 2026 صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقت باتجاه الدولة، وتمكنت من اعتراض معظمها، حيث رصدت 17 صاروخا باليستيا جرى تدمير 16 منها، بينما سقط صاروخ واحد في البحر