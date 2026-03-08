تناولها في السحور- 5 مشروبات لخفض الضغط

الأحد 08 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم وترغب في السيطرة عليه خلال شهر رمضان، هناك مشروبات احرص على تناولها في وجبة السحور.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل المشروبات لخفض الضغط في السحور، وفقًا لموقع "Healthmatch".

8 نصائح ضروريةمشروبات لخفض الضغط في السحور

1- الحليب الخالي من الدسميلعب الحليب الخالي من الدسم دورًا كبيرًا في خفض ضغط الدم المرتفع، لعدم احتوائه على الدهون المشبعة المضرة للقلب، فضلًا عن غناه بمعدن الكالسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.

2- عصير الطماطمفي بعض الدراسات، وجد الباحثون أن تناول كوب واحد من عصير الطماطم يوميًا يساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل قدرته على خفض الضغط المرتفع والكوليسترول بالدم.

3- عصير البنجرينخفض ضغط الدم المرتفع بشكل جيد عند تناول عصير البنجر، لاحتوائه على النترات، الذي يحفز الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك المعروف بقدرته على إرخاء الأوعية الدموية.

4- شاي الكركديهأظهرت الدراسات أن تناول كوب من شاي الكركديه يوميًا لمدة شهر يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع بشكل كبير، خاصةً عند استهلاكه ضمن نظام غذائي صحي.

5- عصير الرمانيتميز عصير الرمان باحتوائه على مضادات أكسدة تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، مثل مركبات الفلافونويد وحمض البونيك والأنثوسيانين