بيان عربي حاد ضد إيران تصاعد غضب الموظفين النازحين في عدن… رواتب متأخرة وعلاوات مفقودة تشعل موجة احتجاجات تناولها في السحور- 5 مشروبات لخفض الضغط الخمول المستمر- لماذا يشعر الجسم بالتعب رغم كثرة النوم 4 أطعمة تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم أدوية لتقوية المناعة في الشتاء.. تعرف عليها صواريخ إيرانية تضرب عمق إسرائيل.. إصابات وانفجارات تهز تل أبيب قرار مفاجئ من الجيش الأمريكي بخصوص الشرق الأوسط النفط يسجل أعلى مستوى منذ عامين بعد تحذير من توقف إنتاج الخليج مكتب التخطيط بمأرب يطلق تقريراً شاملاً لاحتياجات رغوان الإنسانية والتنموية
إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم وترغب في السيطرة عليه خلال شهر رمضان، هناك مشروبات احرص على تناولها في وجبة السحور.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أفضل المشروبات لخفض الضغط في السحور، وفقًا لموقع "Healthmatch".
8 نصائح ضروريةمشروبات لخفض الضغط في السحور
1- الحليب الخالي من الدسميلعب الحليب الخالي من الدسم دورًا كبيرًا في خفض ضغط الدم المرتفع، لعدم احتوائه على الدهون المشبعة المضرة للقلب، فضلًا عن غناه بمعدن الكالسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم.
2- عصير الطماطمفي بعض الدراسات، وجد الباحثون أن تناول كوب واحد من عصير الطماطم يوميًا يساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، بفضل قدرته على خفض الضغط المرتفع والكوليسترول بالدم.
3- عصير البنجرينخفض ضغط الدم المرتفع بشكل جيد عند تناول عصير البنجر، لاحتوائه على النترات، الذي يحفز الجسم على إنتاج أكسيد النيتريك المعروف بقدرته على إرخاء الأوعية الدموية.
4- شاي الكركديهأظهرت الدراسات أن تناول كوب من شاي الكركديه يوميًا لمدة شهر يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع بشكل كبير، خاصةً عند استهلاكه ضمن نظام غذائي صحي.
5- عصير الرمانيتميز عصير الرمان باحتوائه على مضادات أكسدة تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، مثل مركبات الفلافونويد وحمض البونيك والأنثوسيانين