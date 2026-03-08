الخمول المستمر- لماذا يشعر الجسم بالتعب رغم كثرة النوم

الأحد 08 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

يشكو بعض الأشخاص من الشعور بالخمول والكسل طوال الوقت، حتى بعد الحصول على ساعات نوم كافية، ما يثير التساؤل حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الإرهاق المستمر.

وفي هذا السياق، يوضح الكونسلتو أسباب الشعور بالخمول الدائم، وفقًا لما ذكره فاروق كامل حسون، أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي.

ما المقصود بالخمول غير الطبيعي؟

يشير حسون إلى أن الخمول غير الطبيعي لا يقتصر على الشعور بالتعب بعد يوم طويل أو قلة النوم، بل يظهر عندما يستيقظ الشخص من النوم وهو يشعر بإرهاق شديد وكأن جسمه لم يحصل على الراحة الكافية.

ويضيف أن هذا الخمول قد يصاحبه صعوبة في التركيز أو الشعور بضبابية في التفكير، إلى جانب الشعور بالتعب حتى مع القيام بمجهود بسيط.

ما أسباب الخمول المستمر؟

يوضح أخصائي التغذية العلاجية أن هناك عدة عوامل قد تقف وراء الشعور بالخمول، من أبرزها:اضطراب الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الطاقة في الجسم.

نقص بعض العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين B12 أو الحديد أو فيتامين د.اضطرابات النوم أو النوم غير العميق.الضغوط النفسية المستمرة التي تستنزف طاقة الجسم.

أخطاء تزيد الشعور بالخمول

يشير حسون إلى أن بعض العادات اليومية قد تزيد من الشعور بالإرهاق بدلًا من علاجه، مثل:

الإفراط في تناول القهوة خاصة في المساء.تناول وجبات ثقيلة قبل النوم مباشرة.

قضاء وقت طويل على الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي قبل النوم.

كيف يمكن التغلب على الخمول؟

ينصح أخصائي التغذية العلاجية باتباع بعض الخطوات التي قد تساعد على استعادة النشاط، ومنها:إجراء بعض التحاليل الطبية مثل صورة الدم ومستوى فيتامين د ومخزون الحديد.

تقليل السكريات والكربوهيدرات المكررة في النظام الغذائي.الاهتمام بتناول البروتين والدهون الصحية مثل المكسرات وزيت الزيتون.ممارسة نشاط بدني بسيط مثل المشي يوميًا.

تقليل استخدام الهاتف قبل النوم وتحسين جودة النوم.ويؤكد حسون أن الشعور بالخمول المستمر ليس أمرًا طبيعيًا يجب التعايش معه، بل قد يكون إشارة من الجسم لوجود خلل يحتاج إلى الانتباه والعلاج المبكر