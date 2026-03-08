الأحد 08 مارس - آذار 2026 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -وكالات

سرطان القولون والمستقيم، يصنف كثالث سبب رئيسي للوفاة المرتبطة بالسرطان، ويلعب كل من النظام الغذائي ونمط الحياة دورا مهما في تقليل خطر الإصابة به.

وتناول الأطعمة الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة، مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات، إلى جانب منتجات الألبان والأسماك، قد يساعد في حماية الأمعاء وتقليل الالتهابات المرتبطة بزيادة خطر السرطان، ما يجعل إدراجها في وجبتي الإفطار والسحور خيارا صحيا.

يستعرض "الكونسلتو" في النقاط التالية، 4 أطعمة تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وفقًا لـ"verywellhealth".

أطعمة تقلل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

1- الحبوب الكاملةيساعد اتباع نظام غذائي غني بالألياف على دعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات في الأمعاء، وهو ما قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، ومن أبرز الحبوب الكاملة المفيدة:

الشوفان. - خبز القمح الكامل. - الأرز البني أو الأسود. - الكينوا. - الشعير. - البرغل. - الذرة. اقرأ أيضًا: سرطان القولون في المرحلة الأخيرة- إليك أعراضه

2- الفواكه والخضراواتتُعد الفواكه والخضراوات مصدرًا غنيًا بالألياف والفيتامينات والمعادن، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الالتهابات وحماية الخلايا من التلف. ويُنصح بالإكثار من بعض الأنواع التي قد تدعم صحة القولون، مثل: - الخضراوات الورقية. - البروكلي. - الكرنب. - براعم بروكسل. - البصل والثوم. - الطماطم. - التوت.

3- منتجات الألبانيساعد إدخال الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل منتجات الألبان، في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

والأشخاص الذين يتناولون كميات أكبر من منتجات الألبان قد ينخفض لديهم خطر الإصابة بالمرض بنسبة تتراوح بين 8% و13%، ومن الخيارات الصحية: - الحليب قليل الدسم. - الزبادي الطبيعي. - الجبن قليل الدسم. كما أن منتجات الألبان المدعمة بفيتامين د قد تعزز صحة الجهاز المناعي وتدعم حماية الأمعاء.

4- الأسماك ترتبط الأنظمة الغذائية التي تعتمد على الأسماك، إلى جانب الحبوب الكاملة والخضراوات والبقوليات، بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

واتباع نظام غذائي غني بالأسماك قد يقلل خطر الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 33%.