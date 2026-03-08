أدوية لتقوية المناعة في الشتاء.. تعرف عليها

الأحد 08 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات

عدد القراءات 156

يرغب العديد من الأشخاص في زيادة مناعة الجسم في الشتاء، وذلك لتقليل فرص الإصابة بالأمراض وتعزيز القدرة العامة للجسم.

يستعرض"الكونسلتو" في التقرير التالي أبرز الأدوية التي تساعد على تقوية المناعة بحسب ما ذكره الصيدلي محمد رضوان، مفتش بوزارة الصحة.

هل يوجد دواء محدد لتقوية المناعة؟

لا يوجد دواء محدد لرفع مناعة الجسم بشكل سريع، ولكن هناك بعض العناصر التي تساعد في تقوية المناعة خاصة إذا تم الحصول عليها باعتدال.

ما هي العناصر التي تقوي مناعة الجسم؟

1- فيتامين د

يساعد فيتامين د على تنظيم عمل خلايا المناعة، حيث يتسبب نقصه في زيادة فرص الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، ومن الأفضل تناول ما يتراوح من 1000 إلى 2000 وحدة دولية يوميًا من فيتامين د، وقد تزيد الكمية حسب ما يحدد الطبيب المختص.

2- فيتامين سي

يعتبر فيتامين سي من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد عمل كرات الدم البيضاء بشكل أفضل، كما يفضل تناول جرعة من 500 إلى 1000 مجم يوميًا، وفي حالة الإصابة بنزلات برد يتم زيادة الكمية تحت إشراف طبي.

3- الزنك

يعرف الزنك بأنه عنصر أساسي لتكوين خلايا المناعة ومقاومة الفيروسات، والجرعة المستخدمة يوميًا تتراوح بين 10 إلى 30 مجم يوميًا، ويجب الانتباه من الكميات الزائدة لأنها قد تتسبب في الغثيان أو ضعف امتصاص النحاس.

4- البروبيوتيك

البروبيوتيك هي بكتيريا نافعة تساعد على ضبط توازن الجهاز الهضمي، مما يزيد من مناعة الجسم وذلك لأن 70٪ من المناعة تبدأ من الأمعاء، والأفضل تناولها من شهر لـ 3 شهور.

5- أوميجا 3يساعد تناول الأوميجا 3 على تقليل الالتهابات وزيادة مناعة الجسم، خاصة عند تناولها بانتظام بجرعات تتراوح من 1000 إلى 2000 مجم يوميًا.

6- اللقاحات

تعتبر اللقاحات هي أقوى وسيلة لحماية أكثر فاعلية، حيث يزيد من مناعة الجسم بما في ذلك لقاح الانفلونزا الذي يتم الحصول عليه سنويًا، ولقاح المكورات الرئوية، حيث يتم الحصول عليه للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو كبار السن وذلك بعد استشارة الطبيب المختص