صواريخ إيرانية تضرب عمق إسرائيل.. إصابات وانفجارات تهز تل أبيب

دوت سلسلة انفجارات قوية، اليوم الأحد، في مدينة تل أبيب بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران، في تصعيد جديد ضمن المواجهة العسكرية المتصاعدة في المنطقة.
وأفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية بسماع ما لا يقل عن عشرة انفجارات في أرجاء المدينة، تزامناً مع إطلاق صفارات الإنذار وتشغيل منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية لاعتراض الصواريخ القادمة.
ووفقاً لموقع «واي نت» التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فقد أُصيب رجل في الأربعين من عمره بجروح خطيرة جراء شظايا صاروخ سقط في المدينة.
كما أفادت التقارير بإصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بجروح متوسطة، إضافة إلى إصابة رجل آخر (56 عاماً) بجروح طفيفة في مدينة بيتح تكفا الواقعة شمال شرقي تل أبيب.
من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق عدة صواريخ من إيران، مؤكداً أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها والتعامل مع التهديدات.
وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن الهجوم، موضحاً أن ما وصفها بـ"الموجة الثامنة والعشرين من عملية الوعد الصادق 4" استهدفت مدينتي تل أبيب وبئر السبع، إضافة إلى قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، باستخدام صواريخ متطورة تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري.
ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد غير مسبوق للتوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.