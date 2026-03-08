النفط يسجل أعلى مستوى منذ عامين بعد تحذير من توقف إنتاج الخليج

الأحد 08 مارس - آذار 2026 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -وكالات

ارتفعت أسعار النفط، إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عامين، بعد تحذير وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أنه يتوقع توقف جميع مصدري النفط والغاز من الخليج عن الإنتاج خلال أيام.

وارتفع سعر خام برنت بأكثر من 9 %، يوم الجمعة، متجاوزاً 93 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ خريف 2023.

ويمكن أن يكون لارتفاع أسعار النفط تداعيات واسعة النطاق، ليس فقط على ارتفاع تكلفة تعبئة المركبات، بل أيضاً سترتفع تكلفة بعض أنواع وقود التدفئة وأسعار الغذاء والسلع المستوردة.

وإذا استمر ارتفاع أسعار النفط والغاز، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم التضخم في اقتصادات عالمية كبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة، بعد تراجع معدلات التضخم بشكل عام خلال الفترة الماضية.

وتحذر بعض المصادر من أنه إذا استمر ارتفاع أسعار النفط والغاز، الذين شهدا بالفعل ارتفاعاً ملحوظاً هذا الأسبوع، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم التضخم في اقتصادات عالمية كبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة، بعد تراجع معدلات التضخم بشكل عام خلال الفترة الماضية. بحسب تقرير نشرته "بي بي سي".

وسادت مخاوف من أن يكون تأثير الأزمة الحالية على أسعار الطاقة مماثل لتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا، ولكن حتى الآن، لا تزال الزيادات في أسعار النفط والغاز أقل من ذروتها التي صعدت إليها عام 2022.

وفي تعليقه على سؤال حول تحذيرات وزير الطاقة القطري، يرى خورخي ليون، المحلل في شركة ريستاد إنرجي، أن الوضع يُشكّل "خطراً حقيقياً على الاقتصاد العالمي".

وقال ليون: "أعتقد أننا على وشك فهم ما إذا كانت هذه أزمة طاقة قصيرة الأمد ذات تداعيات محدودة، أم أننا في بداية أزمة اقتصادية وأزمة طاقة هائلة".

وأضاف: "إذا استمر هذا الوضع لأكثر من أسبوعين، فإن احتمالية حدوث تداعيات هامة جداً على نظام الطاقة والتوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي الكلي، ستكون أعلى بكثير