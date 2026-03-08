مكتب التخطيط بمأرب يطلق تقريراً شاملاً لاحتياجات رغوان الإنسانية والتنموية فرضوا طوقا أمنيا بالأطقم والمدرعات .. الحوثيون يقتحمون منزل أحد القيادات العسكرية الكبيرة ويصادرون ممتلكاته أزمة تضرب الملاحة الجوية العالمية بعد إلغاء 27 ألف رحلة.. … نصف رحلات الشرق الأوسط معلقة ..عاجل إيران تنقلب على تعهد رئيسها بوقف استهداف دول الخليج.. النظام الإيراني يجدد قصف دول الجوار ويقول إنه إجراء مشروع بينهم دبلوماسيون.. هروب جماعي لأكثر من 150 إيرانيا غادروا بيروت بطائرة روسية الأيدي على الزناد.. ماذا ينتظر الحوثيون للانخراط في الحرب الإيرانية؟ وزير الدفاع يبحث مع الصليب الأحمر تعزيز التعاون الإنساني وملف الأسرى النيابة والأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب تضع خطة تكاملية لمواجهة التحديات القانونية عبدالله العليمي يشيد بدور الخليج في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي مارب تشهد أكبر بطولة شبابية لكرة اليد بمشاركة 16 نادياً
قالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي اقتحمت، يوم امس، منزل قيادي عسكري سابق في حي صوفان بالعاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن فرضت قواتها طوقًا أمنيًا على المنطقة.
وأضافت المصادر أن قوة تابعة للحوثيين تضم نحو 16 مركبة عسكرية ومدرعتين حاصرت الحي قبل أن تداهم منزل اللواء الركن حسين عمران، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وذكرت المصادر أن القوة قامت بتفتيش المنزل ومصادرة محتوياته قبل أن تضعه تحت سيطرتها.
ويشغل عمران حاليًا منصب مستشار لوزير الدفاع في الحكومة اليمنية، بعد صدور قرار بتعيينه في المنصب أواخر عام 2022.
وتأتي هذه الواقعة في سياق حوادث مماثلة تتهم فيها الحكومة اليمنية وجماعات حقوقية الحوثيين بمصادرة ممتلكات تعود لقيادات عسكرية وسياسية موالية للحكومة، وهي اتهامات تقول منظمات حقوقية إنها تمثل انتهاكًا لحقوق الملكية الخاصة.