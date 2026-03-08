فرضوا طوقا أمنيا بالأطقم والمدرعات .. الحوثيون يقتحمون منزل أحد القيادات العسكرية الكبيرة ويصادرون ممتلكاته

الأحد 08 مارس - آذار 2026 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

قالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي اقتحمت، يوم امس، منزل قيادي عسكري سابق في حي صوفان بالعاصمة اليمنية صنعاء، بعد أن فرضت قواتها طوقًا أمنيًا على المنطقة.

وأضافت المصادر أن قوة تابعة للحوثيين تضم نحو 16 مركبة عسكرية ومدرعتين حاصرت الحي قبل أن تداهم منزل اللواء الركن حسين عمران، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.

وذكرت المصادر أن القوة قامت بتفتيش المنزل ومصادرة محتوياته قبل أن تضعه تحت سيطرتها.

ويشغل عمران حاليًا منصب مستشار لوزير الدفاع في الحكومة اليمنية، بعد صدور قرار بتعيينه في المنصب أواخر عام 2022.

وتأتي هذه الواقعة في سياق حوادث مماثلة تتهم فيها الحكومة اليمنية وجماعات حقوقية الحوثيين بمصادرة ممتلكات تعود لقيادات عسكرية وسياسية موالية للحكومة، وهي اتهامات تقول منظمات حقوقية إنها تمثل انتهاكًا لحقوق الملكية الخاصة.