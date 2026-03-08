إيران تنقلب على تعهد رئيسها بوقف استهداف دول الخليج.. النظام الإيراني يجدد قصف دول الجوار ويقول إنه إجراء مشروع

الأحد 08 مارس - آذار 2026 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

قالت إيران إن الهجمات التي تنفذها على أهداف في دول خليجية تندرج ضمن ما وصفته بـ"العمليات الدفاعية المشروعة"، مؤكدة أنها لا تحمل "عداءً أو خصومة" تجاه دول المنطقة، وذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية عقب الهجوم المشترك الذي تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل على أراضيها منذ أواخر فبراير شباط الماضي.

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد تعهد في وقت سابق السبت بوقف استهداف الدول المجاورة ما لم تُشن هجمات ضد بلاده انطلاقاً من أراضيها، قبل أن تتجدد الهجمات لاحقاً على الكويت والسعودية والبحرين والإمارات والعراق.

كما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته على منصة إكس أن ما وصفته بـ"العدوان العسكري المشترك للكيان الصهيوني والولايات المتحدة" على إيران، والذي بدأ في 28 فبراير شباط 2026، يشكل "انتهاكاً صارخاً لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية للجمهورية الإسلامية".

وأضاف البيان أن إيران ترى أن الرد على تلك الهجمات "حق أصيل في الدفاع عن النفس" وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية ستواصل استخدام "كافة الإمكانيات" لمواجهة ما وصفته بالعدوان.

وقالت الخارجية الإيرانية إن عملياتها العسكرية تستهدف قواعد ومنشآت تستخدمها القوات الأمريكية في المنطقة، معتبرة تلك العمليات "إجراءً مشروعاً من منظور القانون الدولي"، ومضيفة أنها ستستمر حتى يتوقف الهجوم أو يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات وفق المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أن القانون الدولي يحظر على الدول استخدام أراضيها لشن هجمات على دول أخرى، معتبراً أن السماح باستخدام الأراضي لشن عمليات عسكرية ضد دولة ثالثة يعد شكلاً من أشكال العدوان وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314.

وأكدت طهران أنها تولي أهمية للحفاظ على علاقات ودية مع دول المنطقة تقوم على مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل، مضيفة أن عملياتها ضد "القواعد العسكرية والإمكانيات الأمريكية" في المنطقة "لا ينبغي اعتبارها عداءً تجاه دول المنطقة".

ومنذ أواخر فبراير شباط، تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات عسكرية على إيران أسفرت، وفق تقارير، عن مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وتقول مصادر إقليمية إن ثماني دول عربية، بينها السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عُمان والأردن والعراق، تعرضت لهجمات إيرانية منذ بدء التصعيد، حيث تقول طهران إنها تستهدف "مصالح أمريكية"، بينما أسفرت بعض الضربات عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار في منشآت مدنية بينها موانئ ومبانٍ سكنية.

