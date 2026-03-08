بينهم دبلوماسيون.. هروب جماعي لأكثر من 150 إيرانيا غادروا بيروت بطائرة روسية

الأحد 08 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

غادر أكثر من 150 مواطنا إيرانيا، بينهم دبلوماسيون وعائلاتهم، لبنان اليوم السبت، على ما أفاد مصدر أمني لبناني رفيع المستوى.

وجاءت رحلة المغادرة بعد أن هدد متحدث عسكري إسرائيلي "ممثلي" إيران في لبنان، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وأوضح المصدر الأمني أنهم نُقلوا جوا إلى روسيا على متن طائرة روسية، وأن 20 إيرانيا آخرين غادروا يوم أمس الجمعة عقب اندلاع حرب جديدة بين ميليشيا حزب الله اللبناني وإسرائيل.

وكان متحدث عسكري إسرائيلي قد أبلغ، أخيرًا، ممثلي الحكومة الإيرانية "الذين ما زالوا في لبنان بضرورة المغادرة فورا قبل استهدافهم".