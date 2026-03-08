إيران تنقلب على تعهد رئيسها بوقف استهداف دول الخليج.. النظام الإيراني يجدد قصف دول الجوار ويقول إنه إجراء مشروع بينهم دبلوماسيون.. هروب جماعي لأكثر من 150 إيرانيا غادروا بيروت بطائرة روسية الأيدي على الزناد.. ماذا ينتظر الحوثيون للانخراط في الحرب الإيرانية؟ وزير الدفاع يبحث مع الصليب الأحمر تعزيز التعاون الإنساني وملف الأسرى النيابة والأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب تضع خطة تكاملية لمواجهة التحديات القانونية عبدالله العليمي يشيد بدور الخليج في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي مارب تشهد أكبر بطولة شبابية لكرة اليد بمشاركة 16 نادياً حاملة طائرات أمريكية ثالثة تستعد للإبحار نحو الشرق الأوسط وتقارير عن إرسال فرقة قتال بري للمنطقة ترامب يعتبر اعتذار إيران لدول المنطقة ''استسلام'' ويتوعدها بضربة قوية جداً اليوم وزارة النقل تقطع الطريق على الشركات الملاحية وتؤكد: ''موانئ اليمن آمنة ولا يوجد رسوم ''مخاطر الحرب''
غادر أكثر من 150 مواطنا إيرانيا، بينهم دبلوماسيون وعائلاتهم، لبنان اليوم السبت، على ما أفاد مصدر أمني لبناني رفيع المستوى.
وجاءت رحلة المغادرة بعد أن هدد متحدث عسكري إسرائيلي "ممثلي" إيران في لبنان، على ما أوردت وكالة "رويترز".
وأوضح المصدر الأمني أنهم نُقلوا جوا إلى روسيا على متن طائرة روسية، وأن 20 إيرانيا آخرين غادروا يوم أمس الجمعة عقب اندلاع حرب جديدة بين ميليشيا حزب الله اللبناني وإسرائيل.
وكان متحدث عسكري إسرائيلي قد أبلغ، أخيرًا، ممثلي الحكومة الإيرانية "الذين ما زالوا في لبنان بضرورة المغادرة فورا قبل استهدافهم".