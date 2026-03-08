آخر الاخبار

إيران تنقلب على تعهد رئيسها بوقف استهداف دول الخليج.. النظام الإيراني يجدد قصف دول الجوار ويقول إنه إجراء مشروع بينهم دبلوماسيون.. هروب جماعي لأكثر من 150 إيرانيا غادروا بيروت بطائرة روسية الأيدي على الزناد.. ماذا ينتظر الحوثيون للانخراط في الحرب الإيرانية؟ وزير الدفاع يبحث مع الصليب الأحمر تعزيز التعاون الإنساني وملف الأسرى النيابة والأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب تضع خطة تكاملية لمواجهة التحديات القانونية عبدالله العليمي يشيد بدور الخليج في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي مارب تشهد أكبر بطولة شبابية لكرة اليد بمشاركة 16 نادياً حاملة طائرات أمريكية ثالثة تستعد للإبحار نحو الشرق الأوسط وتقارير عن إرسال فرقة قتال بري للمنطقة ترامب يعتبر اعتذار إيران لدول المنطقة ''استسلام'' ويتوعدها بضربة قوية جداً اليوم وزارة النقل تقطع الطريق على الشركات الملاحية وتؤكد: ''موانئ اليمن آمنة ولا يوجد رسوم ''مخاطر الحرب''

بينهم دبلوماسيون.. هروب جماعي لأكثر من 150 إيرانيا غادروا بيروت بطائرة روسية

الأحد 08 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 102

 

غادر أكثر من 150 مواطنا إيرانيا، بينهم دبلوماسيون وعائلاتهم، لبنان اليوم السبت، على ما أفاد مصدر أمني لبناني رفيع المستوى.

وجاءت رحلة المغادرة بعد أن هدد متحدث عسكري إسرائيلي "ممثلي" إيران في لبنان، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وأوضح المصدر الأمني أنهم نُقلوا جوا إلى روسيا على متن طائرة روسية، وأن 20 إيرانيا آخرين غادروا يوم أمس الجمعة عقب اندلاع حرب جديدة بين ميليشيا حزب الله اللبناني وإسرائيل.

وكان متحدث عسكري إسرائيلي قد أبلغ، أخيرًا، ممثلي الحكومة الإيرانية "الذين ما زالوا في لبنان بضرورة المغادرة فورا قبل استهدافهم".

 
إقراء أيضاً
إيران تنقلب على تعهد رئيسها بوقف استهداف دول الخليج.. النظام الإيراني يجدد قصف دو
حاملة طائرات أمريكية ثالثة تستعد للإبحار نحو الشرق الأوسط وتقارير عن إرسال فرقة
ترامب يعتبر اعتذار إيران لدول المنطقة ''استسلام'' ويتوعدها بضربة قوية جداً اليوم
اعتذار الرئيس الإيراني لدول الجوار يثير غضب التيار المتشدد داخل النظام
بمشاركة 80 مقاتلة.. الجيش الإسرائيلي يُطلق موجة من الهجمات على إيران
الخليج تحت النار.. صواريخ إيران تضرب الإمارات وقطر والبحرين والدفاعات الجوية تتصد
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2026 مأرب برس | موقع الأخبار الأول