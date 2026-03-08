وزير الدفاع يبحث مع الصليب الأحمر تعزيز التعاون الإنساني وملف الأسرى

الأحد 08 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

بحث وزير الدفاع الفريق الركن، طاهر العقيلي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، كرستين شيبولا، سبل تعزيز التعاون المشترك في الجوانب الإنسانية وملف الأسرى.



وناقش الجانبان، أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالملفات الإنسانية، وفي مقدمتها ملف الأسرى والمختطفين، وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.



وأكد وزير الدفاع، حرص وزارة الدفاع على التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتسهيل مهامها الإنسانية..لافتاً إلى معاناة الأسرى والمختطفين وما يتعرضون له في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية.



من جانبها، عبّرت رئيسة البعثة عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة الدفاع..مؤكدة حرص اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مواصلة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لمضاعفة الجهود الإنسانية، خاصة في ملف الأسرى والمختطفين.