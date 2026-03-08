النيابة والأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب تضع خطة تكاملية لمواجهة التحديات القانونية

الأحد 08 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

ناقش اجتماع عقد بمحافظة مأرب، ضم النيابة العامة والاجهزة الامنية والشرطية بالمحافظة، برئاسة رئيس نيابة استئناف مأرب والجوف، القاضي عارف المخلافي، آليات تعزيز التنسيق والتكامل بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية والشرطية، بما يسهم في تعزيز تنفيذ سيادة القانون وسلامة اجراءات الضبط والاستدلالات بما يساهم في تحقيق العدالة القضائية وحفظ الحقوق الانسانية.

وناقش الاجتماع، الذي حضره وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رقيب، القضايا المتعلقة بالتحديات التي تواجه الاجهزة الامنية والشرطية في تنفيذ الاوامر القضائية كمأموري ضبط قضائي، وجوانب القصور القانونية الاجرائية التي ترافق بعض عمليات الضبط وجمع الاستدلالات، وسبل الدعم المطلوب من النيابة العامة للأجهزة الامنية والشرطية لرفع مستوى ادائها الامني والالتزام بالإجراءات القانونية، ومنها تنفيذ دورات تدريبية في الجانب القانوني.

وأكد الاجتماع، على أهمية استمرار عقد اللقاءات التنسيقية بين النيابة العامة بالمحافظة والأجهزة الأمنية، بما يعزز التكامل في العمل المؤسسي ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة.

حضر الاجتماع، وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي غالب علي، ومدير عام شرطة محافظة مأرب، اللواء يحيى حُميد، ومدير البحث الجنائي العميد حسين الحليسي.