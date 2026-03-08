بينهم دبلوماسيون.. هروب جماعي لأكثر من 150 إيرانيا غادروا بيروت بطائرة روسية الأيدي على الزناد.. ماذا ينتظر الحوثيون للانخراط في الحرب الإيرانية؟ وزير الدفاع يبحث مع الصليب الأحمر تعزيز التعاون الإنساني وملف الأسرى النيابة والأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب تضع خطة تكاملية لمواجهة التحديات القانونية عبدالله العليمي يشيد بدور الخليج في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي مارب تشهد أكبر بطولة شبابية لكرة اليد بمشاركة 16 نادياً حاملة طائرات أمريكية ثالثة تستعد للإبحار نحو الشرق الأوسط وتقارير عن إرسال فرقة قتال بري للمنطقة ترامب يعتبر اعتذار إيران لدول المنطقة ''استسلام'' ويتوعدها بضربة قوية جداً اليوم وزارة النقل تقطع الطريق على الشركات الملاحية وتؤكد: ''موانئ اليمن آمنة ولا يوجد رسوم ''مخاطر الحرب'' اعتذار الرئيس الإيراني لدول الجوار يثير غضب التيار المتشدد داخل النظام
أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبدالله العليمي باوزير، بالمواقف التي تتبناها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقياداتها في مواجهة التحديات الإقليمية، مثمّناً دورها في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك.
وقال العليمي، في تغريدة نشرها على منصة إكس، إن دول الخليج أثبتت بقياداتها الحكيمة أنها تمثل دعامة رئيسية للاستقرار الإقليمي ونموذجاً في الاعتدال والرشد السياسي، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تتصدر هذا الدور المحوري من خلال قيادتها الرشيدة التي ظلت ركيزة أساسية في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح أن المملكة لعبت دوراً بارزاً في قيادة جهود التهدئة وتعزيز التضامن بين الدول الخليجية والعربية، فضلاً عن مساندة الأشقاء في أوقات الشدائد ودعم كل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع مسارات التنمية والسلام في المنطقة.
وأشار العليمي إلى أن الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها المملكة، والمتعلقة بحركة المطارات والمنافذ الحدودية والتعامل مع أوضاع العالقين، تعكس مستوى عالياً من المسؤولية والتنسيق، وتؤكد حرصها على دعم الأشقاء في دول الخليج العربي ومساندتهم عملياً في ظل الظروف الراهنة، بما يعزز الجاهزية الخليجية المشتركة ويخفف من آثار التحديات.
وفي سياق متصل، عبّر عضو مجلس القيادة الرئاسي عن قلقه إزاء ما وصفه بالاعتداءات التي ينفذها إيران والتي تستهدف أمن دول الخليج واستقرارها، معتبراً أن هذه التصرفات تمثل سلوكاً عدوانياً مرفوضاً يتعارض مع مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.
وأكد العليمي أن مثل هذه الممارسات تقوّض أمن واستقرار المنطقة، داعياً إلى موقف عربي وإسلامي واضح وحازم لمواجهة هذه التهديدات والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.