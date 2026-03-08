عبدالله العليمي يشيد بدور الخليج في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي

الأحد 08 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 219

أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبدالله العليمي باوزير، بالمواقف التي تتبناها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقياداتها في مواجهة التحديات الإقليمية، مثمّناً دورها في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز العمل الخليجي والعربي المشترك.

وقال العليمي، في تغريدة نشرها على منصة إكس، إن دول الخليج أثبتت بقياداتها الحكيمة أنها تمثل دعامة رئيسية للاستقرار الإقليمي ونموذجاً في الاعتدال والرشد السياسي، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تتصدر هذا الدور المحوري من خلال قيادتها الرشيدة التي ظلت ركيزة أساسية في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضح أن المملكة لعبت دوراً بارزاً في قيادة جهود التهدئة وتعزيز التضامن بين الدول الخليجية والعربية، فضلاً عن مساندة الأشقاء في أوقات الشدائد ودعم كل ما من شأنه ترسيخ الأمن والاستقرار ودفع مسارات التنمية والسلام في المنطقة.

وأشار العليمي إلى أن الإجراءات والتسهيلات التي اتخذتها المملكة، والمتعلقة بحركة المطارات والمنافذ الحدودية والتعامل مع أوضاع العالقين، تعكس مستوى عالياً من المسؤولية والتنسيق، وتؤكد حرصها على دعم الأشقاء في دول الخليج العربي ومساندتهم عملياً في ظل الظروف الراهنة، بما يعزز الجاهزية الخليجية المشتركة ويخفف من آثار التحديات.

وفي سياق متصل، عبّر عضو مجلس القيادة الرئاسي عن قلقه إزاء ما وصفه بالاعتداءات التي ينفذها إيران والتي تستهدف أمن دول الخليج واستقرارها، معتبراً أن هذه التصرفات تمثل سلوكاً عدوانياً مرفوضاً يتعارض مع مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول.

وأكد العليمي أن مثل هذه الممارسات تقوّض أمن واستقرار المنطقة، داعياً إلى موقف عربي وإسلامي واضح وحازم لمواجهة هذه التهديدات والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.