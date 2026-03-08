مارب تشهد أكبر بطولة شبابية لكرة اليد بمشاركة 16 نادياً

الأحد 08 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 188

دشن وكيل محافظة مأرب، الشيخ علي الفاطمي، في الصالة الرياضية بمدينة مارب مساء اليوم، انطلاق بطولة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في لعبة كرة اليد للأندية.

ينظم البطولة فرع اتحاد لعبة كرة اليد بالمحافظة بإشراف مكتب الشباب والرياضة،وبدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تستمر لمدة شهر بمشاركة 224شابا من 16 ناديا في المحافظة، بنظام المجموعات،وذلك في إطار الأنشطة الشبابية الهادفة إلى تنمية المهارات وتعزيز روح التنافس.

وفي التدشين أكد وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي أن تدشين بطولة البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن لكرة اليد في المحافظة يأتي في إطار الاهتمام بدعم الأنشطة الرياضية ورعاية الشباب، مشيراً إلى أن البطولة تأتي بتنسيق من وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري.

وأشاد الفاطمي بجهود الأندية الرياضية وتعاونها في إنجاح الفعالية، مثمناً دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومساندته المستمرة للأنشطة الشبابية، مؤكداً أن هذه البطولة تأتي في إطار الاهتمام بشريحة الشباب وتعزيز الأنشطة الرياضية في المحافظة مشيدا بهذه الجهود تسهم في تنمية قدرات الشباب وتعزيز روح التنافس بينهم، وبناء جيل واعد، لبناء مستقبل واعد للشباب وترسيخ قيم المحبة والسلام بين أبناء اليمن.

من جانبه أوضح مدير مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب علي حشوان أن البطولة التي جرى تدشينها تشمل منافسات كرة اليد بمشاركة 16 نادياً من أندية المحافظة، مشيراً إلى أن تنظيمها يأتي برعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان بن علي العرادة، ووزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، وبدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأكد أن هذه البطولة تمثل ثمرة للشراكة بين الوزارة والبرنامج السعودي، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم بطولات وأنشطة رياضية أخرى لخدمة شباب المحافظة وتنمية قدراتهم.

حضر التدشين عدد من مديري المكاتب التنفيذية بالمحافظة ومكاتب الشباب بالمحافظات وإدارات الأندية.