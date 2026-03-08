بينهم دبلوماسيون.. هروب جماعي لأكثر من 150 إيرانيا غادروا بيروت بطائرة روسية الأيدي على الزناد.. ماذا ينتظر الحوثيون للانخراط في الحرب الإيرانية؟ وزير الدفاع يبحث مع الصليب الأحمر تعزيز التعاون الإنساني وملف الأسرى النيابة والأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب تضع خطة تكاملية لمواجهة التحديات القانونية عبدالله العليمي يشيد بدور الخليج في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي مارب تشهد أكبر بطولة شبابية لكرة اليد بمشاركة 16 نادياً حاملة طائرات أمريكية ثالثة تستعد للإبحار نحو الشرق الأوسط وتقارير عن إرسال فرقة قتال بري للمنطقة ترامب يعتبر اعتذار إيران لدول المنطقة ''استسلام'' ويتوعدها بضربة قوية جداً اليوم وزارة النقل تقطع الطريق على الشركات الملاحية وتؤكد: ''موانئ اليمن آمنة ولا يوجد رسوم ''مخاطر الحرب'' اعتذار الرئيس الإيراني لدول الجوار يثير غضب التيار المتشدد داخل النظام
دشن وكيل محافظة مأرب، الشيخ علي الفاطمي، في الصالة الرياضية بمدينة مارب مساء اليوم، انطلاق بطولة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في لعبة كرة اليد للأندية.
ينظم البطولة فرع اتحاد لعبة كرة اليد بالمحافظة بإشراف مكتب الشباب والرياضة،وبدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تستمر لمدة شهر بمشاركة 224شابا من 16 ناديا في المحافظة، بنظام المجموعات،وذلك في إطار الأنشطة الشبابية الهادفة إلى تنمية المهارات وتعزيز روح التنافس.
وفي التدشين أكد وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي أن تدشين بطولة البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن لكرة اليد في المحافظة يأتي في إطار الاهتمام بدعم الأنشطة الرياضية ورعاية الشباب، مشيراً إلى أن البطولة تأتي بتنسيق من وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري.
وأشاد الفاطمي بجهود الأندية الرياضية وتعاونها في إنجاح الفعالية، مثمناً دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومساندته المستمرة للأنشطة الشبابية، مؤكداً أن هذه البطولة تأتي في إطار الاهتمام بشريحة الشباب وتعزيز الأنشطة الرياضية في المحافظة مشيدا بهذه الجهود تسهم في تنمية قدرات الشباب وتعزيز روح التنافس بينهم، وبناء جيل واعد، لبناء مستقبل واعد للشباب وترسيخ قيم المحبة والسلام بين أبناء اليمن.
من جانبه أوضح مدير مكتب الشباب والرياضة بمحافظة مأرب علي حشوان أن البطولة التي جرى تدشينها تشمل منافسات كرة اليد بمشاركة 16 نادياً من أندية المحافظة، مشيراً إلى أن تنظيمها يأتي برعاية نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان بن علي العرادة، ووزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، وبدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأكد أن هذه البطولة تمثل ثمرة للشراكة بين الوزارة والبرنامج السعودي، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم بطولات وأنشطة رياضية أخرى لخدمة شباب المحافظة وتنمية قدراتهم.
حضر التدشين عدد من مديري المكاتب التنفيذية بالمحافظة ومكاتب الشباب بالمحافظات وإدارات الأندية.