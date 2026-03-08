حاملة طائرات أمريكية ثالثة تستعد للإبحار نحو الشرق الأوسط وتقارير عن إرسال فرقة قتال بري للمنطقة

الأحد 08 مارس - آذار 2026 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الولايات المتحدة تستعد لإرسال مجموعة حاملة طائرات ثالثة إلى الشرق الأوسط، هي "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش"، بعد أن أكملت تدريباتها القتالية. وتنضم بذلك إلى حاملتي "أبراهام لينكولن" المتواجدة في منطقة عمليات مشتركة مع إسرائيل، و"جيرالد آر فورد" الموجودة حالياً في البحر الأحمر.

في سياق متصل، أشارت تقارير إلى احتمال نشر الفرقة 82 المحمولة جواً، وهي وحدة نخبوية للاستجابة السريعة، في المنطقة في حال تصاعد التوترات مع إيران. وقد عزز هذا الاحتمال إلغاء مفاجئ لتدريب مخطط لوحدة قيادية تابعة للفرقة، مع طلب بقائها في موقعها بالولايات المتحدة.

وتضم الفرقة 82 لواء قتالياً يضم نحو 4000-5000 جندي، قادرين على الانتشار خلال 18 ساعة لمهام مثل السيطرة على منشآت حيوية أو تعزيز أمن السفارات. وقد شاركت وحدات منها سابقاً في أحداث بارزة في العراق وأفغانستان.