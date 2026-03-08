بينهم دبلوماسيون.. هروب جماعي لأكثر من 150 إيرانيا غادروا بيروت بطائرة روسية الأيدي على الزناد.. ماذا ينتظر الحوثيون للانخراط في الحرب الإيرانية؟ وزير الدفاع يبحث مع الصليب الأحمر تعزيز التعاون الإنساني وملف الأسرى النيابة والأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب تضع خطة تكاملية لمواجهة التحديات القانونية عبدالله العليمي يشيد بدور الخليج في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي مارب تشهد أكبر بطولة شبابية لكرة اليد بمشاركة 16 نادياً حاملة طائرات أمريكية ثالثة تستعد للإبحار نحو الشرق الأوسط وتقارير عن إرسال فرقة قتال بري للمنطقة ترامب يعتبر اعتذار إيران لدول المنطقة ''استسلام'' ويتوعدها بضربة قوية جداً اليوم وزارة النقل تقطع الطريق على الشركات الملاحية وتؤكد: ''موانئ اليمن آمنة ولا يوجد رسوم ''مخاطر الحرب'' اعتذار الرئيس الإيراني لدول الجوار يثير غضب التيار المتشدد داخل النظام
أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الولايات المتحدة تستعد لإرسال مجموعة حاملة طائرات ثالثة إلى الشرق الأوسط، هي "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش"، بعد أن أكملت تدريباتها القتالية. وتنضم بذلك إلى حاملتي "أبراهام لينكولن" المتواجدة في منطقة عمليات مشتركة مع إسرائيل، و"جيرالد آر فورد" الموجودة حالياً في البحر الأحمر.
في سياق متصل، أشارت تقارير إلى احتمال نشر الفرقة 82 المحمولة جواً، وهي وحدة نخبوية للاستجابة السريعة، في المنطقة في حال تصاعد التوترات مع إيران. وقد عزز هذا الاحتمال إلغاء مفاجئ لتدريب مخطط لوحدة قيادية تابعة للفرقة، مع طلب بقائها في موقعها بالولايات المتحدة.
وتضم الفرقة 82 لواء قتالياً يضم نحو 4000-5000 جندي، قادرين على الانتشار خلال 18 ساعة لمهام مثل السيطرة على منشآت حيوية أو تعزيز أمن السفارات. وقد شاركت وحدات منها سابقاً في أحداث بارزة في العراق وأفغانستان.