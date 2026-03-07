ترامب يعتبر اعتذار إيران لدول المنطقة ''استسلام'' ويتوعدها بضربة قوية جداً اليوم وزارة النقل تقطع الطريق على الشركات الملاحية وتؤكد: ''موانئ اليمن آمنة ولا يوجد رسوم ''مخاطر الحرب'' اعتذار الرئيس الإيراني لدول الجوار يثير غضب التيار المتشدد داخل النظام بمشاركة 80 مقاتلة.. الجيش الإسرائيلي يُطلق موجة من الهجمات على إيران الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود عالميًا.. قفزات مفاجئة تضرب الأسواق والطاقة الخليج تحت النار.. صواريخ إيران تضرب الإمارات وقطر والبحرين والدفاعات الجوية تتصدى لوابل غير مسبوق الدوخة في رمضان.. نصائح في وجبة السحور لتجنبها هذا سبب ترهل البطن عند النساء.. إليكِ طريقة التعامل معه واشنطن بوست تكشف مفاجأة مدوية: روسيا تدخل المعركة وتساعد إيران على ضرب رادارات الإنذار الأمريكية في المنطقة السهر في رمضان.. طبيب يحذر: قد يرهق القلب
توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت إن إيران ستتعرض لـ"ضربة قوية جداً"، مؤكداً أن إدارته تدرس توسيع نطاق الأهداف المحتملة لتشمل مناطق وفئات لم تكن مدرجة ضمن خطط الاستهداف السابقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "اليوم ستتعرض إيران لضربة قوية جداً"، مضيفاً أن الولايات المتحدة تدرس بجدية استهداف مناطق وفئات جديدة "بسبب السلوك السيئ لإيران"، على حد تعبيره.
وأشار ترامب إلى أن اعتذار إيران لدول الجوار عن الهجمات التي طالتها مؤخراً يُعد بمثابة "استسلام".
في هذا السياق قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أبدى استعداده لخفض التصعيد في منطقتنا إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترمب أجهض هذه المبادرة تجاه جيراننا. وأضاف عراقجي: "مستعدون لأي تصعيد لكن تبعات ذلك ستقع على عاتق الإدارة الأميركية بشكل كامل".
وكان بيزشكيان، قال في خطاب متلفز، السبت، إنه يعتذر لدول المنطقة، على الهجمات التي تشنها بلاده، مشيراً إلى أن مجلس القيادة المؤقت الذي تشكل بعد اغتيال المرشد علي خامنئي، أبلغ القوات المسلحة الإيرانية بـ"عدم شن هجمات أو ضربات صاروخية ضد الدول المجاورة، إلا إذا كان الهجوم على إيران ينطلق من تلك الدول"، بعد أن كانت تتعامل بمبدأ "حرية التصرف".