ترامب يعتبر اعتذار إيران لدول المنطقة ''استسلام'' ويتوعدها بضربة قوية جداً اليوم

السبت 07 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت إن إيران ستتعرض لـ"ضربة قوية جداً"، مؤكداً أن إدارته تدرس توسيع نطاق الأهداف المحتملة لتشمل مناطق وفئات لم تكن مدرجة ضمن خطط الاستهداف السابقة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشال: "اليوم ستتعرض إيران لضربة قوية جداً"، مضيفاً أن الولايات المتحدة تدرس بجدية استهداف مناطق وفئات جديدة "بسبب السلوك السيئ لإيران"، على حد تعبيره.

وأشار ترامب إلى أن اعتذار إيران لدول الجوار عن الهجمات التي طالتها مؤخراً يُعد بمثابة "استسلام".

في هذا السياق قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أبدى استعداده لخفض التصعيد في منطقتنا إلا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترمب أجهض هذه المبادرة تجاه جيراننا. وأضاف عراقجي: "مستعدون لأي تصعيد لكن تبعات ذلك ستقع على عاتق الإدارة الأميركية بشكل كامل".

وكان بيزشكيان، قال في خطاب متلفز، السبت، إنه يعتذر لدول المنطقة، على الهجمات التي تشنها بلاده، مشيراً إلى أن مجلس القيادة المؤقت الذي تشكل بعد اغتيال المرشد علي خامنئي، أبلغ القوات المسلحة الإيرانية بـ"عدم شن هجمات أو ضربات صاروخية ضد الدول المجاورة، إلا إذا كان الهجوم على إيران ينطلق من تلك الدول"، بعد أن كانت تتعامل بمبدأ "حرية التصرف".