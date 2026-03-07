ترامب يعتبر اعتذار إيران لدول المنطقة ''استسلام'' ويتوعدها بضربة قوية جداً اليوم وزارة النقل تقطع الطريق على الشركات الملاحية وتؤكد: ''موانئ اليمن آمنة ولا يوجد رسوم ''مخاطر الحرب'' اعتذار الرئيس الإيراني لدول الجوار يثير غضب التيار المتشدد داخل النظام بمشاركة 80 مقاتلة.. الجيش الإسرائيلي يُطلق موجة من الهجمات على إيران الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود عالميًا.. قفزات مفاجئة تضرب الأسواق والطاقة الخليج تحت النار.. صواريخ إيران تضرب الإمارات وقطر والبحرين والدفاعات الجوية تتصدى لوابل غير مسبوق الدوخة في رمضان.. نصائح في وجبة السحور لتجنبها هذا سبب ترهل البطن عند النساء.. إليكِ طريقة التعامل معه واشنطن بوست تكشف مفاجأة مدوية: روسيا تدخل المعركة وتساعد إيران على ضرب رادارات الإنذار الأمريكية في المنطقة السهر في رمضان.. طبيب يحذر: قد يرهق القلب
نفت وزارة النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، يوم السبت، وجود أي رسوم رسمية تتعلق بـ "مخاطر الحرب" على البضائع القادمة إلى الموانئ اليمنية، مؤكدة أن هذه الموانئ لا تزال آمنة ومستقرة وبعيدة جغرافياً عن مناطق التوتر في الخليج العربي ومضيق هرمز.
وقالت الوزارة، في بيان، أنها أصدرت تعميماً لخطوط ووكلاء الشحن بمنع تحصيل هذه الرسوم، وذلك عقب تلقيها شكاوى من تجار وموردين تفيد بفرض شركات ملاحية مبالغ تصل إلى 3000 دولار عن كل حاوية، بما في ذلك البضائع التي وصلت قبل تاريخ 2 مارس 2026.
وشددت على عدم وجود مبرر تشغيلي أو أمني لفرض مثل هذه الأعباء المالية، مؤكدة التزامها بتذليل الصعوبات أمام السفن المرتادة للموانئ اليمنية ومتابعة أي مخالفات للتعميم الصادر بوقف هذه الرسوم.