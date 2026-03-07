اعتذار الرئيس الإيراني لدول الجوار يثير غضب التيار المتشدد داخل النظام

السبت 07 مارس - آذار 2026 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 336

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن مجلس القيادة المؤقت وافق على تعليق الهجمات على دول الجوار ما لم تنطلق منها هجمات على إيران.

رغم ذلك أفادت تقارير بوقوع ضربات على دول بالخليج صباح اليوم السبت. وأعلن الحرس الثوري استهداف قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات.

وقد أثار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان موجة انتقادات من التيار المتشدد في بلاده بعدما قدم، في وقت سابق من اليوم، اعتذاراً للدول المجاورة عن الهجمات التي وقعت خلال الأيام الأخيرة.

وسارع منتقدون داخل إيران إلى اتهام بزشكيان بإظهار الضعف والإضرار بالكرامة الوطنية وبمصلحة البلاد.

هذا وقال غلام حسين محسني إيجئي، رئيس السلطة القضائية وعضو مجلس القيادة الانتقالي في إيران، إن طهران ستواصل مهاجمة ما زعم أنها "نقاط العدوان" في دول الجوار، متهّماً بعضها بوضع مقدّراتها في تصرّف من أسماه ب"العدو"، في ظل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وقال محسني إيجئي اليوم السبت: "تظهر الأدلة في حوزة القوات المسلحة الإيرانية أن جغرافيا بعض الدول في المنطقة هي في تصرّف العدو في السر والعلن، ويتم استخدام هذه النقاط في العدوان على بلادنا".

وأضاف "الهجمات القوية على هذه الأهداف ستتواصل، وهذه هي الاستراتيجية المعتمدة حالياً، والحكومة والأركان الأخرى لنظام الحكم مُجمعة على ذلك".

وكتب النائب المحافظ جلال رشيدي كوشي على منصة "إكس": "مع كامل الاحترام، سيادة الرئيس، يقدم الاعتذار عندما يرتكب خطأ.. لكننا لم نرتكب أي خطأ". واتهم النائب الرئيس الإيراني بالافتقار إلى الحزم في رسالته، معتبراً أنها بدت ضعيفة من حيث النص وطريقة التعبير وحتى لغة الجسد.

وكان بزشكيان قد قدم اعتذارا في رسالة مصورة بثها الإعلام الرسمي عن الهجمات التي شنتها إيران على دول مجاورة منذ بدء الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران قبل أسبوع.

وقال إن عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة التي أعقبت تلك الضربات جاءت "نتيجة الوضع الفوضوي الذي أعقب مقتل عدد من القادة الكبار، عندما وجدت القوات المسلحة نفسها بلا قيادة واضطرت إلى التصرف بشكل مستقل".

وتوحي تصريحات بزشكيان بأنه لا ينبغي أن يتم شن أي هجمات على إيران انطلاقاً من القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة، مؤكداً أن طهران ستوقفها.

واضاف"إيران لا تنوي الاعتداء على دول الجوار وكما قلت مرار فإنهم أشقاؤنا ونحن يجب أن نبسط الأمن والسلام في المنطقة يداً بيد، وأنا آمل في عدم حصول هجمات صاروخية على الدول الجارة إلا إذا حصل هجوم ضد إيران انطلاقاً من أراضي هذه الدول وذلك وفق القرار الذي اتخذناه يوم أمس خلال اجتماع مجلس القيادة وتم ابلاغ قواتنا المسلحة بها".

وأعرب الرئيس الإيراني عن اعتقاده بأن الكثير من القضايا يجب أن تحل عبر الدبلوماسية ويجب عدم زيادة مشكلات المواطنين عبر الاشتباك مع الدول الجارة.